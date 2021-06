Ravenna in Campo: incontro su cantieristica, oil & gas e transizione energetica a Lido di Dante

Oggi, martedì 29 giugno alle ore 19.30, presso il bagno Saraghina di Lido di Dante, Ravenna in Campo organizza un dibattito pubblico sul tema delle trivelle e sull’impatto del loro futuro nel nostro territorio. Relatori sono Roberto Fagnani, Assessore Lavori Pubblici Comune di Ravenna, Coordinatore Ravenna In Campo e Conduttore della Serata, Emanuele Scerra, Sindacalista, Segretario Femca Cisl Romagna, Franco Nanni, Contrattista Oil & Gas, Presidente Ravenna Offshore Contractor Association, Antonio Lazzari, Esperto di ambiente, innovazione sociale e ambientale e Candidato Ravenna in Campo, Stefano Bellomi, Imprenditore settore oil & Gas e Candidato Ravenna in Campo.