Sinistra per Ravenna e Articolo Uno: “Sant’Antonio isolata, ampliare il servizio a chiamata anche per la frazione”

Nella seduta consiliare di oggi, martedì 29 giugno, scrivono Michele Distaso e Mariella Mantovani di Sinistra per Ravenna e Articolo Uno Ravenna, “ si è discusso un Question Time a doppia firma Distaso – Mantovani che evidenzia un problema alla

viabilità con la frazione di Sant’Antonio. Difatti, come rilevato recentemente anche dalla carta stampata, la località di Sant’Antonio quest’estate è sprovvista di collegamenti pubblici con la città di Ravenna. La strada che collega questa frazione con il capoluogo è una strada stretta e priva di pista ciclabile, quindi in questo momento l’unico modo di raggiungere la città (e magari la stazione) è un mezzo privato a motore”.

“Chiaramente – avanzano Distaso e Mantovani – risulta estremamente difficoltoso raggiungere anche tutte le altre località. Anche gli abitanti di Sant’Antonio, come gli abitanti delle frazioni del forese e dei lidi, hanno diritto ad usufruire di un servizio di trasporto pubblico. Abbiamo quindi chiesto all’amministrazione se è a conoscenza di questo problema di viabilità e se attraverso START Romagna intende porre rimedio al problema, magari istituendo un servizio di chiamata a prenotazione”.

“L’assessore alla mobilità ci ha risposto che esiste uno studio per ampliare proprio il servizio a chiamata, già attivo per la località di San Pietro in Vincoli, anche per altre frazioni del ravennate. Siamo fiduciosi che tutto ciò possa accadere già da quest’estate affinché anche i cittadini di Sant’Antonio possano ricominciare a raggiungere la città di Ravenna, così come qualunque altra località. Continueremo però a monitorare la situazione e se necessario non esiteremo a presentare altre interrogazioni in Consiglio Comunale” chiudono Distaso e Mantovani.