Incontro costruttivo tra Lega e Consorzio di Bonifica della Romagna

Lega Ravenna ha fissato un incontro con Consorzio di Bonifica della Romagna in data lunedì 28 giugno per fare il punto della situazione. L’incontro si è svolto tra il Presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna Stefano Francia, accompagnato dal Direttore Generale Ing. Lucia Capodagli ed una nutrita delegazione della Lega Ravenna composta dal Consigliere Comunale Nicola Pompignoli, dal Referente provinciale Lorenzo Zandoli, dal Referente comunale Luca Cacciatore, dall’esperto di fauna locale Claudio Di Cioccio e dall’ Agronomo Massimo Stefanelli.

Il Presidente Francia ha illustrato l’attività del Consorzio sia manutentiva che di esecuzione di opere, descrivendo in particolare la prossima realizzazione di un nuovo rilancio delle acque del Canale Emiliano Romagnolo, che porterà alla distribuzione di acque irrigue alle aziende agricole dell’alta pianura faentina. Il Presidente ha poi anticipato che è stato commissionato a Nomisma uno studio sui benefici economici ed ambientali dovuti al prelievo di acqua dal fiume Po, poi distribuita, tramite il Canale Emiliano Romagnolo, ai territori romagnoli sia per usi agricoli che civili ed industriali.

La delegazione della Lega Ravenna dopo aver preso atto delle importanti funzioni svolte dal Consorzio di Bonifica della Romagna e delle capacità progettuali interne accumulate in decenni di intensa attività, ha richiesto ragguagli in merito alla sicurezza di fiumi e canali del nostro territorio, anche in relazione alla ingente presenza di colonie di nutrie. L’ attenzione è stata posta su un tratto del fiume Lamone di cui più volte è stato segnalato il dissesto arginale. L’Ing. Lucia Capodagli precisando che le competenze del Consorzio sono limitate ai canali di bonifica, essendo i fiumi di competenza di altro ente, ha stimato, che sulla rete di canali a loro afferenti siano presenti almeno 5000 tane di nutrie.

La Direttrice ha poi informato la delegazione della Lega Ravenna che annualmente il Consorzio esegue lavori pari a 1.100.000 euro (circa) per ripristinare i danni evidenziati dagli argini, sia per vetustà del manufatto che per usura da transito di mezzi, ma anche per ammaloramento ripariale causato dalle tane delle nutrie nei territori delle province di Ravenna, Forlì -Cesena e Rimini.

La Lega ha rimarcato di ritenere che il piano di controllo delle nutrie prosegua stancamente per fiacca volontà politica imputabile alle amministrazioni regionale e locali, non riuscendo a raggiungere risultati incisivi, nonostante l’impegno di volontari e forze di polizia. L’incontro è terminato con concorde valutazione sull’utilità dello scambio di opinioni convenendo di programmare futuri incontri.