Massa Lombarda. Sindaco Bassi visita Ferri Distributori Automatici e GR Elettronica

Sono state Ferri Distributori Automatici e Gr Elettronica le aziende massesi visitate dal sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi mercoledì 30 giugno per proseguire il suo progetto di ascolto e confronto con le realtà economiche del territorio.

Ferri Distributori Automatici si trova nella zona artigianale di Fruges e il prossimo anno compie 50 anni. È infatti stata fondata nel 1972 da Delfo Ferri. Attualmente la titolare è la figlia Maria Letizia Ferri. Inoltre, l’azienda oggi conta 15 dipendenti, tra cui la figlia di Maria Letizia, Maria Paola, che garantirà quindi la continuità aziendale. Ferri Distributori Automatici rifornisce i distributori automatici, installati in comodato d’uso, di bevande, snack e pasticceria per scuole, aziende, enti pubblici e privati e opera in tutta provincia di Ravenna e nella Città Metropolitana di Bologna, in particolare nell’Imolese. L’azienda si occupa di tutte le fasi del processo produttivo: dal rifornimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Inoltre, Ferri Distributori Automatici è dotata di ogni tipo di certificazione; il processo aziendale completo possiede le certificazioni che attestano qualità e sicurezza alimentare.

“Tra le nostre caratteristiche – spiega Maria Letizia Ferri – c’è l’aver saputo stare sempre al passo con l’innovazione continua. Vado anche molto orgogliosa dell’ottimo rapporto instaurato con i dipendenti, tra cui ci sono anche persone presenti in azienda da decenni e tanti lavoratori con meno di 30 anni. In questi anni abbiamo creato con i dipendenti collaborazione reciproca, elasticità di orario e una grande attenzione al rapporto umano sia con i dipendenti che direttamente con il cliente”.

Gr Elettronica si occupa di progettazione e produzione di schede elettroniche. Nasce nel 1979, creata dai suoi titolari Gilberto e la moglie Roberta Cristofori. Attualmente conta 24 dipendenti, tra cui periti tecnici ed elettronici e ingegneri, oltre ai tre figli Laura, Claudio e Daniele, alla nuora Denise e la nipote Patrizia. L’impresa, situata in via Roma, progetta e costruisce apparecchiature elettroniche custom e ha sviluppato nel tempo competenze specifiche in molti settori, tanto che oggi è partner di riferimento di grosse realtà strutturate e multinazionali. Gr Elettronica si occupa dell’intera filiera: dalla fornitura delle schede fino al prodotto finito sulla base delle esigenze dei committenti, lavorando oltre 400 prodotti. All’interno ha anche un proprio ufficio tecnico per la progettazione. In un anno vengono utilizzati circa 16 milioni di componenti elettronici provenienti da ogni parte del mondo. Dal 1997 l’azienda ha, tra le prime ad averla ottenuta, la certificazione ISO 9001. In questi anni Gr Elettronica è stata in continua evoluzione, tanto che ora necessita di svilupparsi anche in termini di spazi.

“Il settore dell’elettronica è in continua evoluzione e la formazione, dove necessario, la sviluppiamo anche in azienda – spiegano i titolari -. Il nostro primo cliente è stata la Cefla, con cui abbiamo fin da subito iniziato una collaborazione positiva. Abbiamo inoltre un ottimo rapporto con i dipendenti e l’organizzazione aziendale ci porta ad avere contatti con gli istituti tecnici superiori. Possiamo dire che Gr Elettronica è la dimostrazione che le scuole tecniche possono aprire strade importanti per gli studenti, tanto che noi siamo alla continua ricerca di periti tecnici ed elettronici”.

“Queste visite nelle aziende – dichiara il sindaco Daniele Bassi – rafforzano il senso del mio lavoro perché permettono di conoscere nel modo più diretto e autentico i miei concittadini, la loro creatività, l’impegno e la voglia di fare, oltre alle capacità professionali inequivocabili. La ricchezza di una comunità passa anche attraverso queste qualità”.