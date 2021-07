Pd in Piazza del Popolo a Ravenna a fianco delle associazioni femminili contro uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul

Il Partito democratico e le Donne democratiche questa sera 1° luglio saranno in Piazza del Popolo a Ravenna a fianco delle numerose associazioni femminili e femministe e dei centri antiviolenza della provincia in occasione della mobilitazione transnazionale in occasione dell’uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul. La Convenzione del Consiglio d’Europa che ha riconosciuto la violenza contro le donne quale crimine contro l’umanità, fu siglata nel 2011 proprio nella capitale turca e la Turchia era stata il primo paese a firmarla.

“Quel segno di speranza è stato cancellato con un decreto di Erdogan lo scorso 26 marzo. Questo rappresenta un passo indietro non solo per le donne turche ma alimenta quel processo di negazione dei diritti dal quale non sono esenti anche alcuni paesi dell’Europa. – si legge in una nota – Il Partito Democratico ribadisce la necessità di dare piena attuazione ai principi contenuti nella Convenzione, sulla quale sono impegnate le nostre parlamentari anche nell’ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. E ribadisce anche la necessità di schierarsi dalla parte delle donne sempre e non solo, come fa il centrodestra, quando i casi di violenza di violenza riguardano donne appartenenti a culture e religioni diverse dalla nostra.”