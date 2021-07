Referendum giustizia. Morrone (Lega Romagna): “siamo nelle piazze con oltre 100 gazebo”

“Raccolta firme per il Referendum sulla Giustizia ai blocchi di partenza. Da oggi, venerdì 2 luglio fino al 4 luglio la Lega Romagna torna in piazza con oltre 62 gazebo in provincia di Forlì-Cesena, 25 a Rimini, 20 a Ravenna, 7 nell’imolese per dare la possibilità ai Romagnoli di essere protagonisti di una grande riforma della Giustizia” scrive in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“Chiunque voglia esprimere la propria volontà di cambiamento per una Giustizia più giusta e più vicina ai cittadini potrà sottoscrivere i sei quesiti referendari per processi più veloci ed equi, per la divisione delle carriere in Magistratura, per dire basta al sistema delle correnti, per la responsabilità diretta dei magistrati: chi sbaglia paga. Prendere parte a questo grande momento di democrazia senza bandiere e senza preconcetti ideologici è un diritto e un dovere per essere cittadini più liberi di questo grande Paese” sottolinea Morrone.