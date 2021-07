Lugo, Tariffe Tari 2021: Per la Buona Politica ha chiesto di prevedere agevolazioni per famiglie e imprese

Per la Buona Politica, si legge in una nota, nel corso del Consiglio comunale di Lugo sulla Tariffa Tari 2021 ha “rimarcato quanto sia centrale il ruolo politico del Comune nel processo di riorganizzazione del servizio della gestione rifiuti e ha chiesto all’Amministrazione precisi impegni affinchè tutti gli strumenti di cui dispone siano utilizzati più proficuamente e con maggiore incisività sia nei rapporti con il gestore del servizio e sia con Atersir operando periodicamente il monitoraggio dei risultati raggiunti. Inoltre proprio sul fronte delle tariffe Buona Politica ha messo in rilievo l’opportunità di prevedere agevolazioni , che altri comuni hanno deliberato per tutta l’utenza, in considerazione della particolare situazione che caratterizza l’anno corrente ,posto che l’attuale quadro di regole consente l’utilizzo di quote di avanzo a sostegno della Tari che sono nella disponibilità del bilancio. Di fronte a questi espliciti richiami e sollecitazioni – conclude la nota – inspiegabilmente nessun rappresentante della Giunta e della maggioranza ha confutato né tantomeno spiegato quali intendimenti adottare e quali impegni assumere”.