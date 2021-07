In attesa che Lega e Fratelli d’Italia battano un colpo, Filippo Donati lancia qualche suggestione su restyling urbano, mosaico, darsena

La candidatura di Filippo Donati per il centrodestra a Sindaco di Ravenna resta ancora piuttosto coperta. Finora né Fratelli d’Italia né Lega hanno fatto iniziative di un qualche peso per lanciare il loro candidato. Né Donati ha scoperto le carte sulla sua lista civica. C’è una lista moderata che ha annunciato il proprio appoggio, ma nessuno ne conosceva l’esistenza. Malgrado i tentativi di riunire ovunque il centrodestra, Forza Italia sembra più che mai convinta di sostenere la candidatura di Alberto Ancarani, anche se non c’è la conferma ufficiale. Mentre Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna stanno a guardare e preparano la loro alleanza a sostegno del loro candidato (lo stesso Ancisi?).

Filippo Donati si dedica a qualche anticipazione di programma – ancora piuttosto vaga – su Facebook o a punzecchiature al candidato Sindaco del centrosinistra de Pascale. Nei giorni scorsi lo ha accusato di essere stato troppo assente prima e troppo presenzialista oggi. “Un Sindaco uscente che si scapicolla da una parte all’altra per portare fascia tricolore ed un sorriso di circostanza a chi decide di aprir bottega, a chi decide di dare seguito alle iniziative dei nonni, dei genitori. Operazione di cosmesi politica abbastanza imbarazzante; dov’era negli ultimi 5 anni?!?! Mai visto.” Ieri lo ha attaccato sulla nomina di Mara Roncuzzi a Ravenna Holding: “Città in ostaggio. Servono persone che lavorino per la città, non per un partito. Arroganza allo stato puro. Non ci siamo.”

In un post di oggi domenica 4 luglio Donati anticipa alcune idee generali su “la città che vogliamo”. Eccole. “La città come ambiente, sfondo e stanza della vita sociale, caratterizzata da spazi verdi curati, vivibili, con manufatti a edilizia sostenibile tali a comunicare senso e ricerca di bellezza. – scrive Donati – Pensiamo a una città inclusiva, che collabori ed interagisca, una città fatta di quartieri comunicanti fra loro, caratterizzate dall’accoglienza dell’arredamento urbano e del verde; e pensiamo alla previsione di aumento di mobilità di prossimità prefigurato dagli scenari di oggi. Restyling urbano: viali con vegetazione ornamentale e colori. Rotonde non intese come non-luogo solo funzionale, ma portatrici di messaggi e di immagine, che diano al visitatore e al cittadino la percezione della direzione intrapresa dalla città e il percorso del prossimo futuro.”

“Valorizzazione del beni culturali e sostegno-rilancio della Biennale del Mosaico: unica manifestazione che riaffermi Ravenna-città del mosaico e settimana dedicata a temi culturali come tessere di un mosaico infinito, con laboratori e artisti di strada che con ‘colore e calore’ rappresentino il legame storico e simbiotico che la città vive con i suoi beni culturali, artisti mosaicisti, guide turistiche e addetti ai lavori” è una seconda proposta.

“Ravenna è una delle poche città ad avere ‘il mare dentro’. Eppure questo non è mai emerso nelle geometrie della città. L’approccio verso questo spazio d’acqua, il Candiano, è sempre stato vissuto come un problema piuttosto che un tratto identitario e opportunità di riaffermarlo. Dare quindi al Candiano il valore intrinseco che merita, favorire maggiormente socialità sulle 24 ore, approdi possibili, marcando l’indentità del luogo e quella di Ravenna, città sul mare” una terza suggestione.

“Ravenna come città con economia di prossimità ed economia sociale, dove innovare e creare valore per il territorio, favorendo partecipazione attiva e dimensione collettiva politica e civica. – propone Donati – Coinvolgere i cittadini partecipi delle scelte, disegnare una qualità della vita idonea e paritetica con le città europee.”