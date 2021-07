Nuovi appuntamenti con “Movimentazione Civica” di de Pascale: 5 luglio si parla di verde urbano e zone naturali, l’8 di sapere e formazione

Lunedì 5 luglio alle ore 20:30 la serie degli incontri promossi da Movimentazione Civica del Sindaco Michele de Pascale fa tappa al BBK di Punta Marina per parlare di verde urbano, zone naturali e vivibilità. “Ravenna detiene uno dei patrimoni boschivi più grandi d’Italia, la sua salvaguardia e cura sono aspetti prioritari per la città. Il verde urbano è inoltre una risorsa per tutta la comunità, spazi di incontro e socialità, che abbiamo imparato a riscoprire dopo i mesi di chiusura dovuti alla pandemia. I parchi e le aree verdi svolgono un’importante funzione dal punto di vista ambientale, riducendo l’impatto dell’aumento delle temperature. Per questo motivo nel Piano Urbanistico Generale abbiamo previsto una grandissima opera di riforestazione e rinaturalizzazione della fascia mare così da dare il nostro contributo alle prossime generazione per la riacquisizione del verde” si legge in una nota.

Ne parleranno insieme a Michele de Pascale l’Arch. Aida Morelli Presidente Parco del Delta del Po, l’Arch. Adele Fiorani studio LandShapes, Kristian Tazzari guida ambientale escursionistica Cooperativa Atlantide, Ciro Costa Presidente Trail Romagna, Antonio Stignani paesaggista.

Giovedì 8 luglio alle ore 20.30 presso la Rotonda di Lido Adriano si svolgerà l’incontro Immaginare il futuro: il sapere e la formazione, come infrastruttura primaria. “Dallo sviluppo dei servizi scolastici deriva il futuro della nostra comunità. Sono una grande politica di uguaglianza perché permettono di offrire le stesse opportunità a bambini e bambine a prescindere dal loro contesto sociale di provenienza. È di pochi giorni fa la notizia che a Ravenna la qualità della vita per le nuove generazioni è tra le migliori del nostro Paese. Un risultato questo, su cui gli investimenti fatti in questi anni hanno inciso, permettendo una sensibile riduzione delle rette degli asili nido e aprire nuovi percorsi di istruzione e formazione ragazzi e ragazze di Ravenna” scrive Movimentazione Civica.

Ne parleranno insieme a Michele de Pascale il Dott. Federico Marchetti Direttore unità operativa di Pediatria e Neonatologia di Ravenna, Salvatore Matrangolo Dirigente scolastico istituto professionale Olivetti Callegari, Carolina Carlone docente scuola primaria, Catia Gori docente musica scuola primaria e Giovanni Brandolini Rappresentante degli studenti del liceo Scientifico di Ravenna e membro-fondatore dell’Unione Istituti Ravenna.