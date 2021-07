Ferrero (Fd’I): c’è da stupirsi per un de Pascale al 50% di gradimento, dopo i disastri di questi 5 anni

Ogni partito prende a prestito le classifiche che vuole per tirare acqua al proprio mulino. E così Fratelli d’Italia oggi parte dalla statistica de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di regione – che ha fatto riscontrare un leggero calo del sindaco di Ravenna Michele de Pascale – per attaccare il primo cittadino dem.

“Ad oggi il suo gradimento si ferma al 50%, oltre tre punti al di sotto rispetto al risultato delle elezioni del 2016. Il 50% di oggi potrebbe anche diventare il 49,9% fra tre mesi, quando a Ravenna ci saranno le elezioni amministrative. – dice Alberto Ferrero portavoce di Fratelli d’Italia – In effetti se consideriamo quanto avvenuto negli ultimi 5 anni è facilmente comprensibile questo calo, c’è da stupirsi, invece, che, ad oggi, abbia ancora un gradimento del 50%. A nostro avviso, infatti, l’amministrazione de Pascale è da bocciare. Pensiamo alle promesse, a questo punto da marinaio, di 5 anni fa: il beach stadium non è stato fatto; il nuovo palazzetto dello sport, nel cortile di quello attuale, sul quale noi abbiamo molte perplessità, è bloccato (i lavori sono appena ripresi, ndr); il progetto di riqualificazione della Caserma è alquanto fumoso; i fondali del Candiano non sono stati scavati; il parco marittimo è fermo; la nuova piscina comunale non è stata fatta; la tangenziale nessuno l’ha vista e la lista potrebbe proseguire.”

“Da ultimo, solo perché è il fatto più recente, le nomine a capo di Ravenna Holding. Premesso che l’utilità di tale azienda è a nostro avviso molto discutibile e, fra qualche mese, porremo mano ad essa, tuttavia quello che emerge dalle nomine è il clientelismo allo stato puro, in cui ad andare avanti sono gli amici degli amici. Basta sfogliare i giornali per vedere il curriculum dei nominati. Non è possibile che le nomine in posti di rilievo, se posti di rilievo sono… siano decise non in base alle reali competenze. Abbiamo già visto i disastri dell’uno vale uno. – conclude Ferrero – Ravenna ha bisogno di correre, di liberarsi dalle catene in cui è costretta da decenni e solo una classe dirigente nuova, libera da tutta una serie di schemi, con una visione ed idee chiare può garantire questo.”