Ravenna, La Pigna propone Gabriele Zoli come Assessore al Forese

Dopo l’annuncio di Maurizio Bucci al turismo e al porto e di Ramiro Recine al commercio e al centro storico, Veronica Verlicchi candidata Sindaco della Pigna indica come Assessore al Forese l’imprenditore Gabriele Zoli. Gabriele Zoli, residente a San Pietro in Vincoli, è titolare di una società operante nel settore dell’edilizia. “Strade, manutenzione del verde, sicurezza, collegamenti, trasporti, medicina del territorio, collegamenti, agricoltura, commercio e artigianato sono le tematiche di cui si occuperà l’Assessore Gabriele Zoli – si legge nella nota della Pigna – Il nuovo Assessore avrà a disposizione un budget annuale per investimenti e servizi per il Forese, e che destinerà per la realizzazione di progetti e la soddisfazione delle priorità delle frazioni del nostro Forese, dopo il confronto con i rappresentanti delle stesse e con il Sindaco.”