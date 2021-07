Spiagge libere Cervia. La Lega Romagna: “Costi di gestione quintuplicati in 10 anni. Da 37 mila a 199 mila euro. Perchè?”

Il gruppo consiliare Lega Cervia ha presentato un’interpellanza con risposta scritta, per avere chiarimenti da Sindaco e giunta in merito all’ “Affidamento della gestione spiagge libere” del litorale cervese.

I leghisti sottolineano come, negli ultimi 10 anni, vi sia stato un importante aumento dei costi di gestione, a carico dell’Amministrazione, per l’affidamento alla Cooperativa Bagnini di Cervia delle spiagge libere. ANNO 2011: 37.080,00 euro IVA inclusa; ANNO 2012: 42.000,00 euro IVA inclusa; TRIENNIO 2013-2015: 42.000,00 euro IVA inclusa, con un aggravio nell’anno 2014 per un costo complessivo pari ad 28.000,00 euro, a seguito dell’emergenza derivante dal ritrovamento di ordigni bellici al fosforo che hanno richiesto una serie di attività ulteriori di verifica, presidio, monitoraggio, ricerca ed informazione; TRIENNIO 2016-2018: 45.000,00 euro IVA inclusa; ANNO 2019: 54.900,00 euro IVA inclusa senza comprendere il servizio di gestione, manutenzione e pulizia dei manufatti ad uso servizi igienici, spogliatoi e docce perchè affidato ad altro soggetto; ANNO 2020: 220.900,00 euro IVA inclusa, oltre a 15.000,00 euro trasferiti dalla Regione Emilia Romagna a titolo di contributo conseguente all’emergenza pandemica. Per l’anno 2020, a seguito dell’emergenza pandemica da Covid19, è stato affidato anche il servizio di monitoraggio delle spiagge libere tramite personale appositamente dedicato (steward), con compiti di vigilanza sul corretto utilizzo delle aree e sul rispetto da parte dell’utenza delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e delle attrezzature. ANNO 2021: 199.470,00 euro IVA inclusa.

I Consiglieri Comunali Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia chiedono pertanto: “come sia possibile quintuplicare i costi di gestione in 10 anni fornendo sempre lo stesso tipo di servizio e come sono stati calcolati i costi di gestione dei vari anni? Perché pur essendoci un calo dei servizi, il corrispettivo 2019 è aumentato del 30% rispetto a quello del triennio 2016/18 e perché negli anni precedenti l’importo era così basso? Perché gli aumenti più consistenti sono avvenuti dal 2019 al 2021 ovvero durante la gestione della nuova giunta Medri? Se per l’anno 2020 vi fosse un accordo preventivo tra le parti o se l’importo è stato calcolato e fatturato con decisione unilaterale da parte della Cooperativa Bagnini, considerando anche i 15.000 euro trasferiti dalla Regione Emila Romagna. Come è stato possibile assegnare alla Coop Bagnini la gestione delle spiagge libere per l’anno 2021 e quelle precedenti se priva dei requisiti di certificazione ISO 9001? Quali sono in dettaglio le aree dell’arenile in cui si rileva l’esigenza di garantire le massime condizioni di sicurezza oltre alle spiagge libere e perché sarebbero a carico dell’amministrazione e quali costi comportano? Quale altri giudizi esprime il Sindaco e la Giunta in merito alle problematiche sopra esposte?”