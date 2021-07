Lista per Ravenna contro Michele de Pascale: sul porto cinque anni fallimentari

Maurizio Marendon responsabile di Lista per Ravenna per il Porto attacca su tutta la linea il Sindaco Michele de Pascale sul presunto rilancio del Porto di Ravenna definito “agonizzante” dopo i cinque anni del mandato elettorale. “Dell’Hub Portuale di Ravenna da 235 milioni versati dallo Stato e dalla Banca Europea degli Investimenti mancherà ancora, ad ottobre, perfino il progetto esecutivo. – si legge nella nota di Marendon – Sua premessa fondamentale è comunque estrarre dai fondali 5 milioni di metri cubi di fango, da trattare chissà come e da depositare non si sa quanto sui terreni intorno alla città. Un compito da far tremare i polsi. Finora, in attesa delle nuove mitiche draghe ecologiche, è però arrivata solamente la Gino Cucco, vetusta ammiraglia della società La Dragaggi, come dire scavare il canale con paletta e secchiello, su cui tutto il porto si sganascia. Messa a budget con 4 milioni di euro, interverrà a chiamata laddove le navi s’incaglino se no nei sedimenti, né sarebbe la prima volta.”

“Il Terminal crociere da oltre 60 milioni di euro, che dovrebbe portare a Ravenna 300 mila passeggeri l’anno, quando nel 2019 furono appena 17.000, è fermo in Tribunale per una delle tante cause legali che si abbattono ininterrottamente sul porto. – continua Marendon – Circa l’arrivo di mezzo milione di container, vagheggiato allo sfinimento mentre l’obiettivo posto 15 anni fa alla favolosa società pubblica-privata TCR era di raggiungere rapidamente i 300 mila, si veleggia tuttora intorno appena ai 200 mila. Resta dunque semideserto in San Vitale il vecchio terminal container della Sapir, che tuttavia pretende di costruirne uno nuovo in Largo Trattaroli coi soldi dello Stato.

Perfino il relitto della Berkan B, affondata nel Canale Piomboni tre anni fa, la cui rimozione, al suon di 9,5 milioni, sarebbe dovuta avvenire entro l’estate sarà ancora lì ad ottobre.”

“Ma dov’è almeno l’ombra di un qualsiasi progetto neppure di carta per il raddoppio delle linee ferroviarie Ravenna/Bologna e Ravenna/Ferrara, per la nuova stazione merci in sinistra Candiano, per il rifacimento ex novo dell’E45, per la nuova E55 Ravenna/Mestre, per almeno il completamento della superstrada Adriatica tra Ravenna e Ferrara, per gli allacciamenti rapidi con gli aeroporti di Bologna, Forlì e Venezia, opere di cui il porto di Ravenna ha bisogno come dell’aria per vivere? Sindaco di Ravenna, nonché presidente della Provincia di Ravenna, nonché presidente delle Province italiane, nonché membro del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, ecc., tutte poltrone di grande prestigio che scadono con le elezioni comunali di ottobre, a cosa sono servite per il bene del Porto di Ravenna e della nostra città in generale?” conclude la requisitoria di Maurizio Marendon (Lista per Ravenna).