Marina di Ravenna. Assembramenti nel weekend, l’allarme di Forza Italia: “Amministrazione comunale inadeguata”

Forza Italia è intervenuta pubblicamente in merito agli assembramenti che si verificano in Viale della Nazioni a Marina di Ravenna, cuore pulsante della Movida della nota località. Con l’alleggerimento delle restrizioni anti Covid le persone tendono ad abbassare la soglia di guardia e, nel week end, si formano assembramenti molto numerosi creando pericoli e difficoltà che potrebbero essere arginati con maggiori controlli.

“La percezione è quella di una località poco presidiata dalla forza pubblica ed in particolare dalla Polizia Locale, nonostante le sbandierate nuove assunzioni di personale durante la consiliatura” afferma perentorio Davide Toscano di Fratelli D’Italia, scendendo maggiormente nei particolari: “Non è accettabile che la zona venga pattugliata nella serata del sabato solamente dai volontari della Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, che possono solo cercare di sensibilizzare e invitare le persone a rispettare le distanze e a utilizzare la mascherina come previsto da DPCM del 02 Marzo 2021 e le varie norme sul consumo di bevande alcoliche e in vetro o in lattina all’esterno dei locali. Se la polizia locale viene inviata a Cervia in aiuto a quella di un altro comune evidentemente l’amministrazione di Ravenna ritiene che il presidio sul proprio territorio sia sufficiente quando è invece evidente che non sia così”.

Forza Italia rincara la dose affermando che “Peraltro ci sono le attività e i vari esercenti che andrebbero aiutati a rispettare le ordinanze comunali per servire al meglio i loro clienti e non farli incappare in dolorose sanzioni, magari causate da una clientela un po’ troppo “agitata”. E’ palese che l’attuale amministrazione comunale, non si dimostri pronta a prevenire ed impedire lo stato di disordine e mancato controllo della località, che diventa in questo modo una distesa di persone accalcate una all’altra con una “giungla” di bicchieri e bottiglie di vetro gettate sotto qualsiasi panchina e in ogni angolo del viale ed utilizzabili come potenziali fendenti da qualsivoglia soggetto più o meno alticcio”.