Il 7 luglio il Movimento 5 Stelle di Ravenna presenta il progetto di integrazione sociale comunale

Mercoledì 7 luglio presso il punto informativo del Mercato cittadino di Ravenna, in Largo B. Zaccagnini, sarà illustrato uno dei punti programmatici, del MoVimento 5 Stelle Ravenna, volti alla promozione dell’integrazione sociale.

“L’attenzione verso l’inclusione ed il sostegno delle fasce di cittadinanza meno tutelate, è da sempre una prerogativa del M5S – commenta Igor Gallonetto referente dei pentastellati a Ravenna – Da qui, l’elaborazione del Progetto di Integrazione Sociale Comunale, che vuole continuare su questo solco. Il sostegno e l’inclusione verso la disabilità, spesso sconfina in vera e propria solitudine istituzionale, lasciando al loro destino intere famiglie, nella cura e assistenza dei propri cari. Se non fosse per il grande sforzo delle associazioni di volontariato, che nella nostra città e provincia sino realtà di primo livello, la situazione di molte famiglie che convivono con la disabilità di loro cari, sarebbe ancora più grave.”

“Proprio per questo, occorre uno stanziamento finanziario, da parte della futura amministrazione comunale, verso la promozione di progetti di inclusione e sostegno economico, volti all’assistenza domiciliare. Fondi da destinarsi in maniera mirata. Coordinati con gli operatori socio sanitari e le realtà cittadine del Terzo Settore, secondo le specifiche esigenze, da calibrare per ogni situazione individuale. Il carico assistenziale di queste famiglie, va affrontato senza indugi – continua Gallonetto – attraverso percorsi sociosanitari e di sostegno economico. La dignità e forza di queste famiglie, spesso non ci fanno accorgere, di quale enorme sforzo debbano sobbarcarsi da sole. A quella forza, e a quella dignità, serve da subito una risposta concreta, non più rinviabile”.