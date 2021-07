Filippo Donati (Viva Ravenna): “non ho superstar in lista, ma professionisti, presto saprete i nomi”. La campagna decollerà dopo Ferragosto

Filippo Donati – candidato del centrodestra appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia – non è ancora pronto con la sua lista, ma non manca molto. “Fra una settimana cominciamo a tirare fuori i nomi”, dice. Poi fa finta di schermirsi ma lancia una stoccata al suo avversario del centrosinistra: “Io non ho le superstar in lista, come Michele de Pascale. Io ho dei professionisti, dei tecnici, e quando saremo pronti faremo una presentazione diversa dal solito. Pensiamo di presentare i candidati di Viva Ravenna (la sua lista civica, ndr) a due a due, in diverse zone della città.”

“E così cominceremo a presentare anche il nostro programma, un programma serio, nuovo, visionario, ma realizzabile e sostenibile – aggiunge – non le solite promesse elettorali, tipo asfaltiamo le strade o riapriamo l’Ostello, come dice Mingozzi.”

“E poi noi la campagna elettorale vera e propria la faremo dopo Ferragosto; – conclude – parlare ora di politica e di elezioni alla gente è una forzatura. Fra estate, vacanze, Europei di calcio e Olimpiadi e dopo la pandemia che ci ha tramortito, ho come l’impressione che le persone abbiano voglia di tutto fuorché di politica. Non c’è molta attenzione. Adesso si rischia solo di disperdere energie.”

Intanto Donati offre pillole di programma e manda al suo potenziale elettorato messaggi via Facebook. Come gli ultimi due in ordine di tempo: sull’Ostello appunto (d’altronde il turismo è il suo pezzo forte) e sulla nomina di Mara Roncuzzi a Ravenna Holding.

“Tutti d’accordo per il rilancio dell’Ostello? È una promessa elettorale illusoria. – dice Donati – Era una bella struttura, servizi più che dignitosi, 110 posti letto, fino a 12mila presenze (soprattutto straniere) l’anno. Perché è defunta? Forse per fragilità gestionale: principale difetto, la mancanza di collegamenti con la città. Lo studente che la sera voleva fare un giro in città non avrebbe trovato un autobus per il ritorno. Probabilmente due autobus in più l’avrebbero salvato (logistica). Andava evitata assolutamente la chiusura, perché i politici non sanno che una struttura alberghiera chiusa decade a una velocità 3 volte maggiore rispetto a una abitativa. La proprietà era del Comune e della Provincia, al 40% ciascuno, e dell’Aig (Associazione alberghi gioventù) per il 20%. Se allora fosse stata affidata una gestione commissariata a un imprenditore della ricettività (specie non in via di estinzione ma ben presente in questa città), con più volontà politica e meno incompetenza, si sarebbe mantenuto in vita l’ostello. I problemi si sono materializzati quando l’Aig, ceduta la gestione a una cooperativa, non riceveva il pagamento dell’affitto.”

“Chiuso dal maggio 2017, nel settembre successivo l’Aig è finita in concordato per sofferenza nazionale. La parte dell’Aig dovrà essere messa in vendita. Ma nessun imprenditore oggi si metterebbe in società al 20% con l’80% di Comune e Provincia, due veri elefanti burocratici per un manufatto ed un settore che richiedono capacità decisionali, rapidità e conoscenza. – sostiene Donati – Sicuramente c’è una cifra a sei zeri da investire adesso per ristrutturazione e adeguamento. Un imprenditore ‘normale’ indirebbe una gara, sceglierebbe i fornitori. Ma gli Enti pubblici? Indirebbero una gara al massimo ribasso, con il risultato di ritrovarsi a metà con una ditta fallita o scomparsa o inadempiente. L’imprenditore socio al 20% non ci sta… Siamo nel 2021, quattro anni sono passati, questa è la gestione del patrimonio fantasiosa, scollata dalla realtà, e non è credibile da parte di Giannantonio Mingozzi rispondere alla giornalista A. M. Corrado che “Per l’ostello i giochi sono riaperti”. Semplicemente, non è realistico, è tardi, e la politica sembra non avere ancora capito quando è decollata da terra per vagare nell’aere dei proclami. Una soluzione realistica può essere invece quella di acquisirlo, da parte del Comune, e farne uno studentato, un centro sociale per il quartiere, un centro diurno per anziani autosufficienti.”

Sulla nomina della Roncuzzi Donati scrive: “Il Sindaco de Pascale si fa in tre – come nei suoi manifesti – per sostenere contro ogni logica la nomina di Mara Roncuzzi a presidente e amministratrice delegata di Ravenna Holding. Parla di “strutturata esperienza nel coordinamento di progetti complessi e nella gestione di rapporti istituzionali con pluralità di interlocutori” e di “attività progettuali trasversali in materia di ambiente, trasporto pubblico locale, servizio idrico integrato, valorizzazione del patrimonio pubblico, rigenerazione e riqualificazione urbana”. Si dice sicuro che tali attività “le consentiranno di mettere in atto un’accelerazione green e di sostenibilità ambientale alle attività della Holding”. VIVA RAVENNA non può che unirsi al coro di disapprovazione suscitato da tale nomina, che approfitta di un rimando nelle elezioni a causa della pandemia per piazzare una persona già dello staff del Sindaco a capo della “cassaforte degli Enti pubblici”. Correttezza vuole che il prossimo governo di Ravenna non erediti un così pesante condizionamento, ma la segnalazione dell’incarico sia prerogativa del prossimo Sindaco, quale che sia, che avrà la responsabilità anche della gestione dei beni pubblici.”

“Sull’inconsistenza dell’esperienza professionale della arch. Roncuzzi per l’incarico di amministratore delegato con potere esclusivo (su tutto l’apparato tecnico-gestionale di una holding di 10 società che gestisce mezzo miliardo di denaro pubblico), è già stato detto. Ci interessa soffermarci e indicare questo come brutto capitolo della politica di potere locale, che non cerca e individua personalità professionali specifiche, dotate di competenza prima che di appartenenza politica, ma “sistema” i suoi personaggi a scapito del criterio di competenza, e quindi dell’efficienza successiva del sistema pubblico. – conclude Donati – Affidare ruoli manageriali di massimo rilievo all’architetto è come affidare il progetto della casa all’avvocato: con tutto il rispetto per gli avvocati, nessuno lo farebbe.”