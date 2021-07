Mingozzi (Pri) attacca e sfida Donati (Viva Ravenna): “prima di parlare di università informati”

“Capisco che in campagna elettorale “tutto fa brodo” ma un minimo di informazione sui temi trattati e sulla effettiva realtà non guasterebbe” afferma Giannantonio Mingozzi esponente del PRI, fra gli artefici dell’insediamento universitario a Ravenna e ancora oggi molto sensibile e presente su questa tematica. “Sentir parlare il candidato Filippo Donati di esigenze innovative dell’Università a Ravenna, “satellite, ferma, senza identità e competenza” fa sorridere ma purtroppo travisa anni di crescita e di risultati straordinari, nella ricerca scientifica e tecnologica, nel rapporto con le imprese, nel primato di immatricolazioni e di iscritti, nell’inserimento in ambito lavorativo, nel sostegno all’economia ed ai consumi della città offerto da 4.000 studenti d’Italia e d’Europa. – afferma Mingozzi – Bastava osservare l’esposizione che abbiamo proposto in questi giorni nelle vetrine della Cassa di Piazza del Popolo per capire la crescita di questi trent’anni. Ravenna è divenuta città universitaria grazie a Scienze Ambientali e la sede oggi raddoppia con nuovi laboratori, abbiamo Conservazione e Beni culturali ben radicata, Giurisprudenza e le imprese del porto, Ingegneria con offshore ed energia, l’imminente riapertura del Centro Ricerche di Marina ed il nuovo Studentato, Palazzo Corradini, l’avvio di Medicina, per fare qualche esempio! Ma dov’era Donati in questi anni?”

“Ravenna è cittadella universitaria e Campus nel suo insieme, con laboratori e biblioteche, posti letto e servizi, Flaminia e sedi di studio e ricerca offerte da istituzioni, Fondazioni e tessuto economico e produttivo con impegni concreti; se così non fosse e se non promuovesse innovazione tutti i giorni con stages e borse, con opportunità anche per il tempo libero ed il divertimento, non sarebbe scelta da tanti studenti la metà dei quali “fuori sede”; certo – conclude Mingozzi – dobbiamo offrire sempre nuove occasioni a chi decide di studiare a Ravenna per i collegamenti soprattutto, ma il Sole 24 Ore nella recente indagine conferma che verso i giovani Ravenna offre opportunità da classifica alta e il merito va anche all’insediamento universitario e a chi lo sostiene da anni, con qualità superiori alla stessa Alma Mater.”

Infine una sfida a duello: “Ma quale satellite, quando vuoi dibatterne in pubblico io ci sono, con chi vuoi, dove e quando vuoi, lo dobbiamo a studenti, docenti e a tutti i ravennati che con spirito civico credono nei benefici dell’Università” lancia il guanto Mingozzi.