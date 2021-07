Referendum Giustizia. Morrone (Lega): “prosegue raccolta firme in provincia di Ravenna”

“Prosegue in Romagna, dopo il boom di sottoscrizioni della scorsa settimana – riporta una nota del deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna – , la raccolta firme per il Referendum sulla Giustizia. Anche in questo weekend vi aspettiamo numerosi ai gazebo e ai banchetti allestiti dai nostri volontari in molte località delle tre province romagnole. Ricordo che il referendum è un fondamentale strumento nelle mani di ogni cittadino per esprimere democraticamente e liberamente la propria opinione. La situazione problematica del sistema giustizia in Italia è sotto gli occhi di tutti e questo Referendum punta a stimolare Parlamento e Governo perché si proceda senza tergiversazioni a una riforma complessiva del sistema. I quesiti referendari toccano in particolare alcuni specifici temi critici rimasti irrisolti per troppo tempo: 1) superamento del potere di veto delle correnti per l’elezione al CSM; 2) ripristino della responsabilità civile dei magistrati consentendo al cittadino leso nei propri diritti da un eventuale errore commesso dal magistrato di poter agire direttamente nei suoi confronti, citandolo in giudizio; 3) conferimento del diritto di voto per un’equa valutazione professionale dei magistrati agli avvocati e ai docenti universitari componenti del mini CSM; 4) separazione delle carriere dei magistrati che, una volta scelta la funzione giudicante o requirente all’inizio della carriera, non possano più passare dall’una all’altra; 5) limite della custodia cautelare limitando il carcere preventivo ai soli reati gravi, ponendo fine a un possibile uso distorto di questo strumento cautelare; 6) abrogazione del decreto ‘Severino’, la cui applicazione nella prassi ha registrato diverse criticità. Si punta a restituire alla magistratura la facoltà di decidere, di volta in volta, in caso di una eventuale condanna, se comminare oltre alla sanzione penale, anche la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici”.

Di seguito i gazebo presenti in provincia di Ravenna:

Sabato 10 ore 10:00-13:00

Viale Roma

RAVENNA

Venerdì 9 ore 20:00-23:00

Via Cavour angolo Via Barbiani

Sabato 10 ore 9:30-12:30

Piazza Zaccagnini lato Via Berlinguer

Sabato 10 ore 9:30-12:30

Piazza Zaccagnini lato Via Cassino

Domenica 11 ore ore 9:30-12:30

Via Cavour angolo Via Barbiani

Martedì 13 ore 8:30-11:30

Piazza Donati – Mezzano

FAENZA

Sabato 10 ore 9:30-13:00

Piazza della Libertà

LUGO

Sabato 10 ore 9:30-12:30

Largo della Repubblica

BRISIGHELLA

Sabato 10 ore 9:30-12:00

Piazza Carducci

Mercoledì 14 ore 9:30-12:00

BAGNACAVALLO

Sabato 10 ore 9:00-12:00

Piazza della Libertà

MASSA LOMBARDA

Sabato 10 ore 9:30-12:30

Piazza Matteotti