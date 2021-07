Veronica Verlicchi, candidata a Sindaco di Ravenna per l’Alleanza civica della Pigna, ha aperto la sua campagna a San Pietro in Campiano

Veronica Verlicchi, candidata a Sindaco di Ravenna per l’Alleanza civica guidata da La Pigna, ha aperto ufficialmente a San Pietro in Campiano la sua campagna elettorale per le elezioni comunali di Ravenna con lo slogan “liberiamo il forese dal Pd”. La scelta della località di San Pietro in Campiano ha una forte valenza politica per Verlicchi e La Pigna. San Pietro in Campiano, infatti, “è una delle roccaforti del “regime” Pd, nonché il paese di colui che ancora oggi tira le fila del partito: l’ex Sindaco Vidmer Mercatali” scrive La Pigna in una sua nota.

L’evento si è tenuto alla Trattoria 3 di Briscola, alla presenza del consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi, dei capilista delle liste civiche La Pigna Paola Pantoli-Maurizio Bucci, Forese in Comune Gabriele Zoli, Ravenna s’è desta Derio Gentilini e Ramiro Recine, Graziano Degianni Italexit-Paragone e di 80 persone per lo più residenti nelle Ville Unite.

Nel suo discorso, la candidata Veronica Verlicchi, ha ricordato “come le proposte e gli atti discussi in Consiglio comunale da La Pigna, abbiano permesso la realizzazione dopo 30 anni di promesse del Pd, della stazione ecologica di San Pietro in Vincoli, della riapertura del punto informativo di Hera, del rifacimento delle vie Trova e Viazza e dell’installazione delle telecamere di videosorveglianza.”

Dalle località del forese parte dunque la “campagna di liberazione” di Ravenna dal regime Pd, secondo La Pigna che in caso di vittoria ha già pronto l’Assessore per il Forese: “delega e pieni poteri a Gabriele Zoli” (nella foto con Veronica Verlicchi).