Lo sport di base sul territorio, i compiti della politica. Un incontro promosso da Ravenna in Campo, ci saranno Sacchi e Bonitta

Martedì 13 luglio alle ore 20.30, presso il bagno BBK di Marina di Ravenna, la lista Ravenna in Campo organizza un dibattito pubblico sul tema dello sport di base. Condotto da Silvia Sirri (candidata per Ravenna in Campo) e con la partecipazione di alcuni esponenti del mondo dello sport e della politica, la serata propone un tema di grande attualità per la crescita delle nuove generazioni.

Saranno presenti oltre a Silvia Sirri, Arrigo Sacchi (ex allenatore della Nazionale Italiana di Calcio, Milan e Atletico Madrid), Roberto Fagnani, Assessore Sport Comune di Ravenna, Maria Giulia Cicognani (insegnante ravennate e titolare di cattedra di Scienze Motorie), Marco Bonitta (allenatore pallavolo, Campione del Mondo con la Nazionale Femminile) e Meo Gordini (maestro di boxe, medaglia d’argento CONI al merito sportivo).

La serata affronterà temi legati all’importanza dello sport nella società e nel nostro territorio in particolare. Il dibattito è aperto alla cittadinanza che è invitata a partecipare e contribuire con domande ed interventi sull’argomento.