Un messaggio whatsapp dal contenuto volgare e sessista contro la Verlicchi fa infuriare La Pigna e gli alleati

Dopo l’inaugurazione della campagna elettorale della Pigna a San Pietro in Campiano uno dei candidati della lista civica ha ricevuto un messaggio che forse voleva essere una battuta di spirito ma in realtà è suonato come un attacco volgare e sessista alla candidata Veronica Verlicchi. A denunciare l’episodio sono Maurizio Bucci, Capolista La Pigna, Derio Gentilini

Capolista Ravenna s’é desta, Ivan di Bella Capolista Noi x i Lidi e Gabriele Zoli Capolista Forese in Comune.

L’autore del messaggio whatsapp sarebbe “uno dei dirigenti del Partito Democratico delle Ville Unite nonché amministratore di una scuola di formazione ravennate, che mette nero su bianco insinuazioni a dir poco vergognose a carico della nostra Candidata a Sindaco Veronica Verlicchi” scrivono nella loro denuncia Bucci, Gentilini, di Bella e Zoli.

“Il dirigente Pd infatti, nel suo scritto afferma di avere visionato un’inesistente fotografia e su questo ricama, chiamando in causa l’assenso di altri presenti alla serata, dando prova di una radicata pochezza culturale. Un gesto profondamente offensivo che non può certo essere liquidato con sufficienza e che, al contrario, merita di ricevere la condanna trasversale di tutte le forze politiche in campo in questa campagna elettorale così estenuante. All’autore del messaggio infamante, chiediamo le scuse immediate e pubbliche nonché le sue dimissioni da dirigente del Pd. E al suo capo Michele de Pascale chiediamo di intervenire in questo senso” concludono Maurizio Bucci, Derio Gentilini, Ivan di Bella e Gabriele Zoli.