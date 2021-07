Il 13 luglio si riunisce il Consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 13 luglio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Rotonda salvavita di Osteria svanita nel nulla” e “Aree verdi trascurate nella nuova Darsena. Riqualificarle a parco attrezzato. Una richiesta dal quartiere” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Risoluzione del problema di inquinamento acustico in via Pavirani” presentato da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord); “Ospedale di Ravenna: spirometro non funzionante” presentato da Emanuele Panizza (Gruppo Misto); “Chiarire le modalità che hanno portato alla nomina dei 3 rappresentanti del Comune di Ravenna in Ravenna Holding Spa” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).

Seguirà l’interrogazione: “Fondi Bellosi-Zaffagnini” presentata da Fabio Sbaraglia, capogruppo Partito democratico.

Saranno quindi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione “Conferimento della cittadinanza onoraria a Judith Herrin”, presentata dal sindaco Michele de Pascale; “Approvazione schema di convenzione che regola i rapporti tra i Comuni di Ravenna, Bagnacavallo e Russi per la gestione del percorso ciclo-naturalistico sull’argine del fiume Lamone, a cura dell’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini; “Approvazione schema di convenzione del servizio di tesoreria per il periodo 2022-2026” da parte dell’assessora al Bilancio, Valentina Morigi.

A seguire la mozione su “Parcheggi intelligenti e non solo” presentata dal consigliere Emanuele Panizza del gruppo Misto.

Infine sarà discusso l’ordine del giorno “Norme per la costruzione di nuove abitazioni”, il cui primo firmatario è il consigliere Emanuele Panizza del gruppo Misto, sottoscritto dai consiglieri Marco Maiolini dello stesso gruppo, Samantha Tardi, capogruppo CambieRà, Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, Massimo Manzoli, capogruppo Ravenna in Comune, Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna.