Mazzoni (Forza Italia): la mostra su Dante a San Romualdo “ennesima occasione sprecata”

“C’era una mostra importante a Ravenna su Dante in questi giorni? Perché non si è saputo niente?” Questa l’imbarazzante domanda rivoltami da amici avvezzi alla cultura e appassionati d’arte. “Sì, c’era fino al 4 luglio. Anzi no, c’è ancora fino all’11 luglio”. Informazione carente e incongruenze nella comunicazione, visto il sito della mostra che riporta date contrastanti. Lo stesso Vittorio Sgarbi, uno che di mostre si intende non poco, è riuscito a vederla per miracolo, perché casualmente ne ha trovato una brochure all’ultimo minuto.

“Le arti al tempo dell’esilio” doveva essere promossa dal Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, dal MAR e dal Museo degli Uffizi: stupisce e rattrista il risultato davvero insoddisfacente, dopo che già ci eravamo fatti scippare da Forlì la “sede” romagnola delle celebrazioni dantesche.” Così Daniela Mazzoni di Forza Italia.