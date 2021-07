Mingozzi (Pri) insiste sull’università a Ravenna: “emergono nuove esigenze? vuol dire che continua a crescere”

“Prima Filippo Donati poi Alvaro Ancisi confermano, nelle critiche e nelle proposte, che oggi l’Università a Ravenna continua a crescere e pone problemi di sviluppo e di nuovi servizi – afferma Giannantonio Mingozzi (PRI) in una nota – ; non potrebbe essere altrimenti vista la dimensione e la qualità raggiunta dagli insediamenti di studio e di ricerca nonchè dal numero di iscritti e matricole che ancora lievita. E fa piacere ai repubblicani, che la sostengono nelle istituzioni e nell’economia fina dalle origini, che divenga argomento di confronto, anche elettorale, per trovare le soluzioni più confacenti a studenti, docenti e tutto il personale.”

“Per questo ho proposto un dibattito pubblico che in modo costruttivo spieghi dove siamo e gli obiettivi che ci attendono, da una nuova sede di biblioteca in centro allo studentato ben finanziato dal Ministero, dal nuovo dipartimento di Medicina al Centro Ricerche di Marina che sta per riaprire, ai nuovi laboratori di Scienze Ambientali; non dimentichiamo che per lungo tempo gli investimenti universitari e tutte le sedi offerte da Istituzioni, Flaminia, Fondazione Cassa e Ateneo erano considerati estranei allo sviluppo della città e invece oggi si dimostrano una straordinaria occasione di coinvolgimento per tante famiglie ravennati, di maturità civica, di consumi, di servizi e spese degli studenti (circa 20 milioni all’anno), di crescita professionale e di occasioni lavorative per le nuove generazioni. Come PRI apprezziamo il riemergere di nuove consapevolezze, – conclude Mingozzi – ne siamo orgogliosi e pronti a risponderne perchè continueremo ad impegnarci per Ravenna città universitaria non solo in campagna elettorale ma anche dopo, ed è quello che più conta.”