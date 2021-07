Cinque ravennati eletti delegati per il secondo congresso nazionale di +Europa

Saranno cinque i delegati ravennati (4 donne e 1 uomo) eletti, dopo il voto online nazionale degli iscritti, per partecipare al 2° congresso nazionale di +Europa, previsto a Roma, in presenza, tra il 16 e il 18 luglio. In particolare i delegati saranno Maria De Lorenzo, Matilde Marletta (nella foto), Caterina Basevi, Nevio Salimbeni e Nicoletta Zampriolo, tutti componenti della mozione “Next Generation +EU” che supporta il segretario uscente Benedetto Della Vedova.

“I delegati nazionali saranno 277 – afferma Nevio Salimbeni, uno dei due portavoce di +Europa in provincia di Ravenna – e per noi è molto importante riuscire a portare la nostra esperienza legata alla capacità di essere un soggetto in grado di favorire l’aggregazione di forze diverse: come stiamo facendo con l’esperienza del progetto civico per le amministrative FutuRa”.

“Anche per questo – conclude Salimbeni – il nostro contributo al congresso di Roma sarà centrato sulla necessità di far partire anche a livello nazionale una federazione, dal forte tratto autonomo nei confronti dei populismi di ogni parte, che sia in grado di rappresentare una nuova offerta politica capace di raccogliere le esperienze di partiti, movimenti e persone che fanno dell’europeismo, dell’ecologia sposata con la scienza, della difesa dello stato di diritto in una società liberale, del innovazione riformatrice e della lotta per i diritti e per la responsabilità il centro del proprio lavoro.”