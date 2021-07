Ferrero ( Fratelli d’Italia): no al green pass modello francese, sarebbe “limitazione preventiva della libertà”

“Dopo che Macron in Francia ha proposto l’obbligo di avere un green pass per poter, di fatto, svolgere attività sociale, anche da noi in Italia si è iniziato a discutere su una analoga misura. Premesso che nessuno mette in dubbio la necessità di attuare tutte le misure utili per contrastare il morbo, quello che, tuttavia, non riteniamo condivisibile è di imporre ulteriori restrizioni che, necessariamente, andrebbero ad avere ricadute economiche negative nei confronti di chi, da oltre un anno, non lavora o quasi. Non esiste, infatti, soltanto la riviera, tutte le attività colpite dalla crisi che si trovano nell’entroterra o nelle città devono ancora ripartire e, nel momento in cui venisse imposto loro di “scremare” tutta una serie di avventori, poiché sprovvisti di lasciapassare, vedrebbero il loro bacino di utenza ulteriormente ridotto.” Così in una nota Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia.

“A questo poi, si aggiunge un aspetto che, in un mondo in cui tutti si riempiono la bocca di Costituzione, di diritti e di libertà, mi sarei aspettato qualcuno sollevasse, vale a dire la limitazione preventiva della libertà. Siamo stati abituati, nei mesi scorsi, a non poterci muovere e quei pochi spostamenti consentiti a doverli giustificare e quindi forse un po’ tutti viviamo una sorta di “sonno della libertà”, tuttavia essere costretti ad avere un lasciapassare per poter avere vita sociale, poiché gli spostamenti e la socialità potrebbero provocare in futuro una recrudescenza del morbo, oggettivamente è degno di un romanzo distopico” conclude Alberto Ferrero Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia.