“Il paese che vogliamo”: Stefano Bonaccini presenta il suo libro al Mercato Coperto Ravenna con Michele de Pascale

“La parte più bella e difficile del fare politica – dichiara Stefano Bonaccini nel suo nuovo libro – è quella di toccare con mano i problemi e le esigenze dei cittadini per progettare un domani migliore.” Partendo da questa riflessione venerdì 16 luglio alle ore 21:00 assieme al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presenterà il suo nuovo libro “Il paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro” presso il Mercato Coperto di Ravenna in Piazza Andrea Costa (inizialmente la location prevista era il bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna).

Modererà l’incontro Simona Branchetti, giornalista del TG5.