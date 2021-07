Bucci e Pantoli (La Pigna): lo studentato c’è già, è il Galletti Abbiosi, la Curia faccia la cosa giusta

Maurizio Bucci e Paola Pantoli capilista della Pigna intervengono sul tema dello studentato affermando che “l’immobile disponibile per uno studentato c’è già” e non c’è bisogno che il Comune spenda “7,9 milioni per realizzare uno studentato nella palazzina che oggi ospita gli ufficio di urbanistica ed edilizia del Comune di Ravenna. L’edificio necessita infatti di una profonda ristrutturazione per adeguarlo alle esigenze di uno studentato. La collocazione, poi, nel pieno di una delle zone più degradate, purtroppo, di questa città, non è sicuramente opportuna.”

Secondo La Pigna invece “a poche centinaia di metri, in pieno centro storico e dinnanzi ad uno dei monumenti più importanti di Ravenna, Sant’Apollinare, si trova il Galletti Abbiosi. Edificio ristrutturato ad inizio anni 2000 con ben 5 miliardi di lire di fondi statali, affinché fosse adibito ad Ostello della gioventù e studentato. Eppure in tutti questi anni il Galletti Abbiosi è stato destinato a ben altro e cioè ad un hotel di lusso, creando persino una concorrenza sleale con gli albergatori e le alte strutture ricettive della città. Chiediamo pertanto pubblicamente e direttamente all’Arcivescovo di Ravenna Mons.Lorenzo Ghizzoni, – scrivono Bucci e Pantoli – Presidente della Fondazione proprietaria dell’immobile, di adibire una volta per tutte il Palazzo Galletti Abbiosi a studentato, rispettando così la sua destinazione urbanistica ufficiale, ponendo fine ad una situazione vergognosa che va avanti da troppo tempo con il benestare dell’amministrazione PD.”