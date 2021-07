Mingozzi (Pri): di buon senso proposta sull’Alta Velocità Città Romagna presentata da Confindustria

“Le problematiche ancora da risolvere per migliorare i collegamenti ferro e gomma della Romagna nel contesto europeo sono molte; quelle rivolte al mercato turistico e commerciale delle tre provincie, a partire dagli incrementi della movimentazione nel porto di Ravenna e dall’afflusso turistico sono le più urgenti, nuova Romea in testa”, afferma il repubblicano Giannantonio Mingozzi che aggiunge: “Lo studio sull’Alta Velocità Città Romagna presentato da Confindustria offre indicazioni molto utili e piene di buon senso, a partire dalla necessità che la Romagna venga inserita nel contesto dell’alta velocità ferroviaria della dorsale adriatica e non ne venga costantemente esclusa; ma anche l’unita della Romagna al di sopra dei campanili, l’interesse comune che lega tutti i territori per sveltire i tempi e ammodernare le infrastrutture è un richiamo condivisibile, che ad esempio ha ben funzionato in questi trent’anni di importanti e comuni insediamenti universitari. Una sfida – conclude Mingozzi – che portata a termine con una nuova stazione TAV che coniugasse i capoluoghi sarebbe un incentivo anche per proseguire una politica romagnola innovativa e condivisa su E55, areoporti, ambito portuale e conseguente crescita industriale.”