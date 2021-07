Lista per Ravenna protesta per l’isolamento dei Lidi Nord che rischia di compromettere la stagione turistica

Lista per Ravenna – attraverso il suo segretario Massimo Fico – protesta per l’isolamento dei Lidi Nord che rischia di compromettere la stagione turistica. “Secondo l’annuncio del sindaco de Pascale, il 5 agosto verrà riaperto per un mese il ponte di via Baiona sul canale Magni, ripristinando i due sensi di marcia laddove dal 29 marzo era imposto il transito a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico di cantiere. Questo semaforo è diventato “intelligente” solamente il 19 giugno, dopo le accese proteste di Lista per Ravenna, allo scopo di alleviare, ma non più di tanto, i lunghi tempi di attesa nelle due direzioni e nelle diverse fasce orarie. La riapertura è stata offerta come gentile concessione ai residenti dei Lidi Nord ravennati, ma anche alle migliaia di turisti, lavoratori e imprese che operano e soggiornano in questo territorio, colpiti duramente dal pesante disservizio. – scrive in una nota Fico – Lista per Ravenna prima e le tre Pro Loco e il Comitato Cittadino dei Lidi Nord avevano da tempo avanzato molti dubbi sull’opportunità di iniziare a ridosso della stagione turistica i lavori di ristrutturazione dei due ponti di via Baiona, sul canale Magni stesso e sul canale Baiona poi.”

Secondo LpRa i lavori “avrebbero potuto essere largamente anticipati avviando da prima il cantiere. La criticità dei due ponti è stata infatti certificata all’amministrazione comunale un decennio fa.” “Se la situazione non fosse già tragica abbastanza, vi si aggiunge parallelamente lo stravolgimento del traffico pesante destinato alla zona industriale per permettere allo stabilimento Marcegaglia di mettere in sicurezza l’accesso alla propria azienda effettuando lavori che, se tutto andrà bene, dureranno tre mesi, ma del cui avvio non si ha conoscenza. – aggiunge Fico – Il peggio è però dietro l’angolo del 6 settembre, quando via Baiona sarà chiusa totalmente ai Lidi Nord, per terminare le opere sui due ponti, salvo imprevisti, entro marzo 2022. Dunque lunghi mesi di totale isolamento per Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti. Come pensa allora il sindaco di evitare un ulteriore collasso economico di queste località dopo quello prodotto dalla pandemia? Il traghetto di Start Romagna sarà almeno gratuito per questo periodo come abbiamo richiesto già da tempo senza ricevere risposta?”