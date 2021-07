Maria Marabini (Lega): “Per il prossimo anno servono classi con meno alunni, più insegnanti e scuole in sicurezza”

Per Maria Marabini, Responsabile Dipartimento Istruzione e Scuola della Lega Romagna, “La primaria in seguito alle prove invalsi rivela buona tenuta grazie al maggior tempo a scuola dei ragazzi in presenza e ai modelli didattici, ma sono opportune per il prossimo anno scolastico 2021\2022:

1)Classi con minor numero di ragazzi, per ridurre il disagio psicologico creato dal Covid e le disparità sociali con interventi mirati, selezionando e finalizzando al meglio le azioni didattiche necessarie;

2)Assunzioni degli insegnanti in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico con organico aggiuntivo Covid;

3)Scuole già a in sicurezza con impianti di sanificazione mirati in previsione delle varianti Covid, stabilendo chiare procedure per impedire contagi.

4)definire già da ora le qualità delle sedi e degli spazi scolastici per operare in sicurezza”.

Questi, secondo Marabini, “devono essere gli obiettivi per delineare una strategia efficace di intervento e di investimento utilizzando al meglio le risorse del PNRR e attuando coerentemente ciò che prevede il piano per la scuola al centro del paese”