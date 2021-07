La Lega di Cervia chiede sia concesso lo spostamento di alunni tra i comprensivi della città

Il gruppo lega in consiglio comunale a Cervia chiedono con un ordine del giorno al Sindaco e alla Giunta di “far rispettare gli accordi sottoscritti affinché sia concesso uno spostamento di alunni tra gli istituti comprensivi IC2 e IC3 al fine di creare quattro classi rispettivamente di 22 studenti per ciascun istituto, in modo da poter garantire un futuro educativo sereno e ricco di prospettive a tutti gli studenti interessati da tale provvedimento”.

Le richieste fanno seguito alle seguenti considerazioni, riportate nel documento: