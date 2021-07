De Pascale presenta i candidati della lista civica che lo sostiene: sono 16 uomini e 16 donne

È stata presentata nel tardo pomeriggio di lunedì 26 luglio, al Darsenale di Ravenna la squadra di candidati che compongono la lista civica “de Pascale Sindaco”. 32 nomi, 16 uomini e 16 donne, con storie professionali e personali molto diverse tra loro, “uniti dalla voglia di spendersi con generosità per la propria città”, come ha sottolineato de Pascale stesso.

Si tratta della prima lista ufficialmente presentata, fatta eccezione per qualche anteprima su singoli candidati, ma a breve, da destra a sinistra, ne seguiranno numerose altre, considerato che i candidati sindaci sono attualmente 9, quasi tutti supportati da più di una lista.

Ricapitolando, sono in corsa per la poltrona di sindaco di Ravenna alle elezioni che con ogni probabilità si terranno tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, anche se la data certa non è ancora stata fissata:

Filippo Donati con la lista civica Viva Ravenna, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, Alberto Ancarani per Forza Italia (e una lista “non partitica” di cui si saprà di più nei prossimi giorni), Veronica Verlicchi per La Pigna, Emanuele Panizza per il Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità), Alessandro Bongarzone (Comunisti Uniti), Lorenzo Ferri per il Partito Comunista, Gianfranco Santini per Potere Al Popolo, il Polo Civico di Lista per Ravenna, che non ha ancora scoperto le carte sul candidato sindaco e appunto Michele de Pascale, sindaco uscente che correrà per il secondo mandato con il supporto di diverse liste, oltre a quella del suo partito, il PD.

“Mettersi a disposizione della comunità, candidandosi al consiglio comunale, è un gesto di grande generosità – ha commentato de Pascale presentando i 32 nomi – ed è per me un grande onore che queste persone abbiano scelto di farlo nella lista che porta il mio nome”.

De Pascale è stato l’uomo che ha traghettato (e sta traghettando – perché la riva sembra ancora da raggiungere) Ravenna attraverso la pandemia, convinto sostenitore della scienza e dei vaccini. Dunque non è parso peregrino il richiamo di Daniele Perini, capolista, alla proposta lanciata dal segretario PD, Enrico Letta, a che tutti i candidati siano vaccinati. Ipotesi che però appare un po’ dura da realizzare, a Ravenna, dove uno di loro è diretta espressione di un movimento (3V) che ospita ampie frange di no vax.

Il 2 agosto termineranno gli appuntamenti di “Movimentazione civica”, una serie di incontri tematici svoltisi nelle ultime settimane e la campagna elettorale di de Pascale continuerà per tutto il mese di agosto con nuove iniziative questa volta territoriali, organizzate in varie aree della città e del forese.

A proposito della data del voto, argomento sul quale si è battibeccato parecchio tra candidati sindaco, de Pascale ha detto: “Considerato che con l’arrivo dell’autunno c’è da ipotizzare un ulteriore aumento dei contagi da Covid 19, è evidente che chi spinge per allungare l’appuntamento elettorale lo fa con l’obiettivo di spostare le elezioni a primavera”.

I CANDIDATI PER LA LISTA DE PASCALE SINDACO

Alessandro Bondi

Socio e CTO in GONET srl, Presidente del Comitato di Ravenna del Centro Sportivo Italiano, Vicepresidente di Cacciatori di Idee ODV e

Consigliere presso la Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV.

Elena Bosi

impiegata di banca e promotrice della petizione per la realizzazione del Ravenna Bike Park.

Davide Buonocore

Dipendente Versalis/Eni “risorse umane”.

Vanni Casadei Baldelli

Titolare di una azienda di impianti termoidraulici.

Catia Cellarosi

Commerciante co-titolare della gioielleria Cellarosi.

Adriana Chirico

Operatrice turistica.

Serena Ciribolla

Impiegata marketing e contabilità presso un’azienda operante nel settore della vendita e noleggio auto.

Carlotta Comandini

Digital Marketing Manager, laurea specialistica in comunicazione politica e sociale con curriculum in marketing e comunicazione d’impresa.

Federico Damassa

Medico di Medicina Generale a Ravenna e Medico di Continuità Assistenziale presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale di Ravenna.

Giuseppe De Martinis

Dottore commercialista e revisore legale, ex Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna.

Ricky De Zordo

Gestore di uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna.

“Billy” Mamadou Diagne

Presidente della cooperativa sociale Teranga e mediatore culturale.

Gianluca Farfaneti

Psicologo psicoterapeuta presso Dipartimento Salute Mentale U.O.

Dipendenze Patologiche Asl Romagna.

Deda Fiorini

Social writer, storyteller, scrittrice e co-fondatrice del Teatro Accademia Marescotti – il circolo degli scrittori Urban Fabrica.

Cesare Flamigni

Ingegnere presso Marini Spa.

Fortunata Franchi

Titolare di un Servizio Educativo di Nido Privato.

Federico Fronzoni

Impiegato presso la casa di cura Santa Teresa, area Anziani.

Glenda La Corte

Ostetrica presso l’ospedale di Ravenna e consigliera dell’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Ravenna.

Carlo Mazzini

Responsabile controllo di gestione di una società industriale, responsabile finanziario e direttore sportivo del circolo velico ravennate.

Marianna Pampanin

Avvocata e membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Aurelio Penserino

Dipendente presso Rosetti Marino spa, ufficio trasporti e logistica.

Daniele Perini

Fondatore di AmareRavenna già consigliere comunale e provinciale.

Giuseppe Pizzola

Imprenditore nel settore informatico Legale Rappresentante e CEO Magicleader SRL, membro del Comitato Esecutivo del Distretto Informatico Romagnolo (DIR), membro del Comitato di Innovazione di Confindustria Romagna e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Biblio.For.Sport.ODV”.

Annagiulia Randi

Raccomandatario marittimo e amministratore delegato di una società che si occupa di logistica, spedizioni, trasporti e consulenza doganale che opera nel porto di Ravenna.

Giuseppe Roccafiorita

Avvocato.

Riccarda Suprani

Vicepresidente Nazionale Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere e Coordinatrice Progetto Inter istituzionale “Salute e benessere nella scuola”.

Serena Tarlazzi

Impiegata in una cooperativa, settore assicurativo.

Eleonora Tazzari

Commerciante.

Chiara Tramonti

Rappresentante e socia al Darsenale.

Alice Treossi

Proprietaria di una merceria storica a San Pietro in Vincoli e Vicepresidente del Comitato Cittadino di San Zaccaria.

Salvatore Voce

Direttore responsabile del reparto di Urologia dell’Ospedale di Ravenna.

Claudia Zama

Dottore commercialista e vicepresidente fondazione parco archeologico.