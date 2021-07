Fabio Bazzocchi, malato di SLA, capolista del Pd alle Comunali 2021: “Si può contribuire al miglioramento di Ravenna in qualsiasi condizione”

Durante una conferenza stampa svoltasi questa mattina, giovedì 29 luglio, il Partito Democratico di Ravenna ha presentato la candidatura di Fabio Bazzocchi alle prossime elezioni comunali. Bazzocchi, cinquant’anni, nei mesi scorsi ha proposto la sua candidatura a sostegno di Michele de Pascale e sarà il capolista del PD, il cui programma ha contribuito a scrivere proponendo diversi progetti per la città.

Fabio Bazzocchi è affetto da 12 anni da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Dopo aver vissuto finora e per diversi anni in modo riservato la propria esperienza di malattia, ha deciso di condividere la sua realtà assumendo in prima persona un ruolo attivo dal punto di vista organizzativo nei diversi eventi ed iniziative in programma, con la speranza di poter contribuire in futuro a sostenere e migliorare la qualità di vita di altre

famiglie e malati di SLA.

Negli anni scorsi, a suo sostegno, è stata fondata la FabiOnlus su iniziativa di un gruppo di familiari e amici, per provvedere alle cure e all’assistenza necessaria ad affrontare in modo dignitoso la malattia.

“Chi non mi conosce e chi non conosce la SLA – ha dichiarato Fabio Bazzocchi – può pensare che io sia sordo e infermo anche mentalmente oltre che fisicamente. Ma io sto veramente bene. A gennaio di quest’anno in piena pandemia ho maturato idea di dare il mio contributo alla nostra città. Io sono grato a Ravenna che tanto fa per me e amo la nostra Ravenna. Allora ho scritto a Michele, il nostro sindaco, che reputo un’ottima persona, capace oltre che di cuore. Non voglio sembrare presuntuoso ma voglio dare semplicemente il mio contributo in quello che più mi riesce bene. Ringrazio Michele e il Partito Democratico per questa possibilità, il mio impegno è e sarà

massimo in quello che farò. Chi mi conosce lo sa, sono così. E se dopo 12 anni di questo problema sono così determinato e carico, sicuramente devo aiutare e darmi da fare per gli altri. Si può contribuire al miglioramento di Ravenna in qualsiasi condizione e ho portato un contributo programmatico su temi sociali e sanitari, sull’accessibilità, per la scuola e per lo sport.”

“Fabio ci ha proposto spunti interessanti – ha detto Michele de Pascale – per rendere Ravenna una città più inclusiva e accessibile. Una città solidale in cui nessuno rimane indietro e che offre opportunità a tutti, in cui si può crescere, lavorare, sognare. La scelta del PD ha una valenza civica e politica. Penso che ognuno di noi abbia dei momenti in cui è stanco o arrabbiato, questo è un messaggio per tutti noi a trovare sempre le energie per fare qualcosa per gli altri.”

“Credo che sia una scelta giusta – ha dichiarato Alessandro Barattoni – per la quale ci siamo tanto impegnati, quella di un partito che sappia aprirsi e andare oltre se stesso, che sappia coinvolgere quanto di meglio c’è nella società. Fabio è un combattente che si impegna con un’energia straordinaria per una società accessibile, dove a nessuno sia precluso di realizzare il proprio percorso di vita. La sua candidatura

unisce valori fondamentali, potenza simbolica, concretezza, chiarezza sul modello di società che vogliamo costruire.”