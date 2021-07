Milano Marittima. Al via la festa Lega, Salvini atteso sabato sera con Berlusconi e Vespa

Cinque giorni di dibattiti e approfondimenti, da venerdì 30 luglio a martedì 3 agosto, con la partecipazione di Matteo Salvini in agenda per sabato sera. La Lega apparecchia la tradizionale kermesse estiva a Milano Marittima (in piazzale dei Salinari, inizio dei dibattiti dopo le 20), nel bel mezzo della campagna referendaria per la Giustizia, e lo fa con un programma ricco di ospiti: si alterneranno i ministri della Lega, i governatori, i vicesegretari. È previsto un collegamento in diretta con gli Stati Uniti, per ascoltare l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani. Tra gli altri, attesi il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e la deputata del Pd Alessia Morani, Alessandro Sallusti con Luca Palamara, Carlo Nordio, Maurizio Turco del Partito radicale, Annalisa Minetti.

Piatto forte, come anticipato, la serata di sabato 31: Bruno Vespa intervisterà Salvini e ci sarà un collegamento telefonico in diretta con Silvio Berlusconi.

Di alto livello l’elenco dei giornalisti che modereranno le serate, con uno spazio ad hoc per interviste e collegamenti con le tv.

Oltre alla giustizia e ai referendum, ci sarà spazio per discutere di immigrazione (con riferimenti al drammatico caso di Saman), sport e disabilità, riaperture, turismo e futuro delle città con uno sguardo rivolto alle amministrative.