Alberto Ancarani presenta la lista PrimaveRa che appoggerà la sua candidatura a Sindaco di Ravenna

Dopo l’annuncio di sabato scorso con cui Alberto Ancarani, avvocato e capogruppo forzista nel consiglio comunale cittadino è sceso in campo come candidato sindaco di Forza Italia a Ravenna (stanco di aspettare un ravvedimento da parte degli alleati di centrodestra – Fratelli d’Italia e Lega, che senza l’assenso di FI hanno sponsorizzato Filippo Donati e la sua lista civica Viva Ravenna – dopo aver lanciato più di un appello a ritirare una candidatura considerata divisiva per presentarsi uniti alle elezioni amministrative d’autunno con un nome che mettesse tutti d’accordo) aveva anche annunciato che Forza Italia non sarebbe stata la sola a sostenere la sua candidatura.

Questa mattina infatti, durante una conferenza stampa al Caffè letterario, è stata presentata la lista PrimaveRa Ravenna – di cui Capolista è Roberta Mingozzi, presidente del Consiglio Territoriale del Mare – che appoggerà Ancarani: “È con grande piacere che annuncio il nome della lista in mio sostegno, che si aggiunge a quella di Forza Italia” ha dichiarato lo stesso Ancarani, specificando che si tratta “di una lista non partitica, ma nemmeno civica”.

Il senso di quest’ultima affermazione Ancarani lo spiega annunciando che i nomi dei candidati arriveranno nei prossimi giorni: “sono in arrivo ma ancora non ci sono tutti, visto che la lista è nata tardi, ma posso assicurare che saranno tutte persone di grande volontà e quasi tutte con esperienza politica, motivo per cui, pur non essendo una lista partitica, non la chiamo nemmeno lista civica”

Dopo aver presentato la Capolista di PrimaveRa, Ancarani ha presentato anche la figura che assumerà il ruolo di coordinamento della sua campagna elettorale: si tratta di Samantha Tardi, capogruppo della lista civica CambieRà, che non si candiderà ma, appunto, avrà ruolo di coordinatrice ‘tecnica’ della campagna.

“Il messaggio che volevo passasse oggi è: non siamo fermi – chiude Ancarani. – Non avendo avuto riscontro al nostro appello, andiamo avanti, la candidatura è stata fatta, e proseguiamo perché ci crediamo!”

Presentato anche il logo della lista, che è il seguente: