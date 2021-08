Martedì 3 agosto la presentazione della lista dei candidati di Ravenna Coraggiosa

Continua il lavoro di avvicinamento alle elezioni amministrative di Ravenna Coraggiosa. È in programma domani sera, martedì 3 agosto alle 20.45 nel piazzale della Ca’ Rossa, l’assemblea di attivisti, sostenitori ed aderenti per la presentazione delle proposte per la lista delle candidate e dei candidati. Valentina Morigi, che ha guidato il gruppo di lavoro che ha raccolto le disponibilità a candidarsi di attivisti, firmatari dell’appello, personalità in grado di rappresentare le istanze civiche e sociali della comunità ravennate, aggiornerà l’assemblea rispetto agli esiti del lavoro di costruzione della lista.

“Abbiamo fatto un grande lavoro in questi ultimi giorni – sostengono dal Coordinamento – anche alla luce dell’anticipo della data dell’appuntamento elettorale al 3 e 4 ottobre 2021. Dopo una fase segnata dalla costruzione dei contenuti programmatici interamente consultabili sul nuovo sito www.ravennacoraggiosa.it, martedì ci concentreremo sulle persone che si metteranno a disposizione del progetto”

“Stiamo insieme perché condividiamo i valori di giustizia sociale, di promozione delle politiche di genere, di difesa dei diritti civili e dall’impegno per realizzare la transizione ecologica e abbiamo scelto di presentarci alla città seguendo il principio “prima le idee, poi le persone – proseguono -. Sosteniamo la candidatura di Michele de Pascale, siamo pronti a fare la nostra parte per rafforzare il centrosinistra e per costruire il cambiamento necessario per una Ravenna giusta, solidale e sostenibile, all’altezza delle nuove sfide, del contrasto alle disuguaglianze economiche, sociali e di genere”.