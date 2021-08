Riunione della commissione consiliare 1 per discutere del rifacimento dell’asfalto su via Argine Sinistro Montone

La commissione consiliare n. 1 “Affari Istituzionali, Partecipazione e Sicurezza”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi, è convocata in modalità telematica di videoconferenza, per il giorno lunedì 2 agosto alle 15 con il seguente ordine del giorno: esame petizione P.G. 125697 del 22.06.2021: “Necessità di intervento per il rifacimento del manto stradale della via Argine Sinistro Montone. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Ravenna.