ELEZIONI A RAVENNA – 59 / Diario elettorale del 4 agosto: Ravenna Coraggiosa presenta i suoi 31 candidati, capolista Baroncini. Altri due candidati per Donati

Adesso è ufficiale. Tutti sapevano già che si sarebbe votato il 3 e 4 ottobre ma ora c’è anche l’atto che sancisce la chiamata al voto dei ravennati – insieme ai cittadini di tanti altri comuni, fra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Rimini – fra due mesi. In caso di ballottaggio, se nessuno dei candidati Sindaco otterrà il 50 più 1 dei consensi al primo turno, si tornerà a votare domenica 17 e lunedì 18 ottobre per scegliere fra i primi due piazzati. Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. È quanto si legge nella nota del Viminale. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I Comuni coinvolti – continua la nota – saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Intanto, fra le stranezze di questa campagna elettorale made in Ravenna, osserviamo anche la quasi totale assenza dalla scena – o perlomeno l’inerzia di iniziativa – dei principali partiti politici. Il Pd ha presentato la sua lista a sostegno di Michele de Pascale ma per ora non ha annunciato particolari iniziative pubbliche con i cittadini né proposte di un certo peso per la città. Sembra che il Pd abbia deciso di lasciare pieno campo libero alle scelte e alle mediazioni di Michele de Pascale, il suo uomo che è anche Sindaco in carica e capo della coalizione. Al punto che de Pascale viene accusato di avere volutamente oscurato il Pd. Ma anche meno del Pd hanno fatto la Lega e Fratelli d’Italia, che dopo avere proposto la candidatura di Filippo Donati come Sindaco, due mesi fa, praticamente lo hanno lasciato da solo e non si sono quasi più fatti vivi. Non hanno nemmeno ancora presentato le loro liste. L’unico partito che si sta dando da fare è Forza Italia, perché ha deciso di correre da sola a sostegno del proprio candidato Alberto Ancarani, in polemica aperta con la scelta di Lega e FdI. Discorso a parte meritano poi i Cinque Stelle nostrani che sono per ora divisi in due cordate – quella di Piccinini-Maiolini e quella di Croatti-Gallonetto – e che ogni tanto si fanno vivi per intervenire sugli stessi temi punzecchiandosi fra loro se non per polemizzare apertamente e delegittimarsi a vicenda.

Sul fronte delle liste, la novità principale di questi giorni è la confluenza in Ravenna Coraggiosa di Sinistra Italiana Ravenna e di una parte di Ravenna in Comune, sancita ieri sera 3 agosto con il varo della lista dei “Coraggiosi” per il consiglio comunale il cui capolista sarà Gianandrea “Giangi” Baroncini attuale Assessore all’Ambiente già fondatore di Articolo 1 a Ravenna e promotore dell’esperienza “Coraggiosa”. La lista è composta da 17 donne e 14 uomini. I candidati sono solo 31, il candidato mancante – ha detto Valentina Morigi in assemblea, presentando i nomi – è una scelta simbolica di Ravenna Coraggiosa per ricordare gli oltre 18 mila cittadini non italiani che vivono qui ma non possono votare per il Comune e quindi si tratta di una forma di protesta contro il divieto di voto agli stranieri residenti e contro la mancata approvazione della legge sullo ius soli. Fra i candidati c’è anche Erika Minnetti coordinatrice di Sinistra Italiana Ravenna. Il criterio con cui è stata formata la lista – è stato detto nell’assemblea alla Ca’ Rossa – ha corrisposto a 4 principi: la rappresentanza di genere, con una maggioranza di candidate donne, la rappresentanza intergenerazionale con una forte presenza giovanile, la rappresentanza territoriale per coprire tutte le realtà di un comune vasto come Ravenna e, infine, la rappresentanza dell’attivismo civico in vari settori della società locale.

I 31 candidati di Ravenna Coraggiosa, 17 donne e 14 uomini, capolista Gianandrea “Giangi” Baroncini – Ecco tutti i candidati “Coraggiosi” e la dichiarazione della lista. Gianandrea Baroncini, detto Giangi, amministratore pubblico, è come abbiamo detto il capolista. Poi abbiamo Teodorica Angelozzi (bibliotecaria), Michele Babini (pedagogista e presidente di una cooperativa sociale), Gianluca Balzani (dipendente in un’industria chimica), Giulia Bratta (attivista femminista e consigliera territoriale Darsena), Emanuela Casadio (volontaria e attivista per i diritti umani), Luca Cortesi (insegnante e attivista per i diritti umani), Roberto Dradi (pensionato, già dirigente d’azienda), Domenico Esposito (studente universitario di ingegneria e lavoratore), Juri Fabbri (infermiere), Adele Fiorani (architetta), Luana Gasparini (fondatrice del Centro di Educazione Ambientale, pensionata), Francesca Impellizzeri (operatrice di un centro antiviolenza), Luca Mandorlini (bibliotecario), Vittorio Martini (artigiano del settore acconciature), Marco Merli (dirigente medico ospedaliero, anestesista rianimatore), Erika Minnetti (operatrice presso una fondazione culturale e coordinatrice di Sinistra Italiana Ravenna), Alexandru Toma Mohanu detto Tony (ingegnere e presidente di un’associazione sportiva), Giulia Nuti (studentessa e rappresentante univeristaria, portavoce delle Sardine a Ravenna), Carla Olivieri (dirigente medico ospedaliero anestesista rianimatore), Laura Randi (ingegnere, dirigente tecnica in un’agenzia per la mobilità romagnola), Rebecca Ricci (studentessa universitaria, attivista sinistra universitaria), Giovanni Rocchi (assicuratore, consigliere territoriale a Castiglione), Cesare Salti (presidente del comitato cittadino di Carraie, consigliere territoriale), Alessandra Serafini (attivista ecologista e sociale), Emanuela Serri (insegnante), Nicola Staloni (ferroviere), Natascia Tronconi (lavoratrice autonoma, consigliera territoriale Darsena), Maria Rosaria Valente (operatrice dello spettacolo), Ombretta Ventimiglia (educatrice di una cooperativa sociale), Federica Francesca Vicari (operatrice culturale).

“Veniamo da esperienze civiche e politiche diverse, ma abbiamo un comune denominatore: la volontà di battere le destre e di qualificare l’azione di governo del centrosinistra attraverso una proposta programmatica di sinistra, ecologista e femminista – affermano dal Coordinamento di Ravenna Coraggiosa – Per questa ragione abbiamo costruito una lista di candidate e candidati espressione dell’impegno quotidiano sui versanti del lavoro, della giustizia sociale, dei diritti e dei beni comuni. Il percorso aperto e nato dal basso, grazie all’appello di marzo, ai Tavoli Partecipati e al valore delle proposte di Ravenna Coraggiosa, ha determinato l’adesione al progetto di una parte di aderenti a Ravenna in Comune. Questa adesione conferma il progetto e rappresenta un arricchimento per la nostra lista e per il centrosinistra tutto, che si presenta così ulteriormente rafforzato, a sostegno di Michele de Pascale”.

Filippo Donati (Viva Ravenna) presenta altri due candidati – Oggi mercoledì 4 agosto alle 11 presso il Bagno Overbeach di Casal Borsetti (via Stefano Ortolani n. 1) il candidato Sindaco di Ravenna appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia presenta altri due candidati della sua lista nel corso di una conferenza stampa.

Barbara Monti (Ravenna in Campo) propone una “Casa delle Tradizioni” per valorizzare il territorio – Barbara Monti è candidata di “Ravenna in Campo” (la lista promossa da Roberto Fagnani a sostegno di Michele de Pascale) per le prossime amministrative e propone la creazione di un polo turistico esperienziale, la “Casa delle Tradizioni”, nella convinzione che le tradizioni del territorio vadano valorizzate e coltivate. Ispirata dall’evento della Milanesiana di qualche giorno fa, Monti ha dichiarato: “Guardare dall’alto del palco questa Piazza mi fa riflettere su una delle cose a cui dare rilievo nelle mie proposte future. Ravenna ha bisogno di queste cose, momenti in cui mettiamo in evidenza il legame col territorio, sottolineando i passi decisi della nostra storia. Una storia fatta di arte, lingua, cibo, musica, balli, una cartolina da offrire alle migliaia di turisti che vengono per scoprire e conoscere al meglio questa città. Vorrei che si potesse creare un polo turistico esperienziale, una “Casa delle Tradizioni” dove i ravennati ed i turisti potessero toccare con mano e vivere in diretta la nostra romagnolità. Coltivare e valorizzare le tradizioni non significa non voler essere al passo coi tempi ma rafforzare il processo storico evidenziando la personalità di un territorio. Un processo che oltre a esaltare la realtà locale può essere fonte di nuovi lavori, e creare un indotto interessante (eventi, hotel, ristorazione, commercio, musica, ballo ecc.), e di grande sviluppo, facendo crescere anche l’impresa giovanile.”

La Pigna sul problema dei rifiuti a Ravenna: urge un nuovo sistema di raccolta – La Pigna e Veronica Verlicchi si propongono di introdurre “un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani e una nuova pianificazione del servizio che garantisca efficienza e puntualità, oltre ad un minor costo per consentire l’abbassamento della Tari per i cittadini, le attività economiche e le associazioni ravennati”. Sarà adottato “un nuovo sistema di tariffazione applicando il principio del “pago per quanto conferisco”. L’attuale sistema di tariffazione oltre ad essere obsoleto, costoso ed inefficiente, crea sempre più disagi ai ravennati con un’imposta, la Tari, troppo onerosa.” La Pigna ricorda anche che la provincia di Ravenna è ultima in Regione per la raccolta differenziata.