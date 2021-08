Taglio di 17 dipendenti alla Essentra Packaging Srl, PD Cervia: “Istituzioni intervengano celermente”

L’azienda Essentra Packaging S.r.l ha annunciato un taglio di 17 dipendenti. Il PD Cervia s’è subito detto rammaricato dalla notizia auspicando che, attraverso i tavoli di crisi e le mediazioni dei sindacati, si possa trovare un accordo per evitare che questa drammatica situazione possa concretizzarsi.

“Siamo vicini a quei lavoratori che decideranno di scioperare affinché non vengano privati del diritto al lavoro” ribadiscono dal PD Cervia, aggiungendo: “Abbiamo visto nei giorni scorsi che in altre realtà sono avvenuti licenziamenti di massa e non possiamo permetterci che questo accada anche nel nostro territorio.

Questi sono gli effetti sociali a cui ha contribuito questa terribile pandemia e le istituzioni devono assolutamente trovare il modo per evitare che questa situazione porti a creare maggiore disagio tra le persone”.