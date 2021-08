ELEZIONI A RAVENNA – 57 / Diario elettorale del 6 agosto: Michele de Pascale a cavallo della coalizione e alle prese col programma, Donati schiera Nicola Grandi

Michele de Pascale – Sindaco in carica e candidato di una larga alleanza di centrosinistra che dovrebbe inglobare anche i Cinque Stelle – continua la sua cavalcata verso la rielezione a Sindaco di Ravenna. Dopo la lunga fase della Movimentazione Civica con 20 incontri programmatici svolti nell’arco di diverse settimane (campagna conclusa da pochi giorni) ora la coalizione guidata da Michele de Pascale – che comprende Pd, Pri, Ravenna Coraggiosa, FutuRa, Ravenna in Campo, la lista dello stesso de Pascale e i Cinque Stelle – è alle prese con la sintesi del programma da presentare agli elettori e prima ancora da condividere e sottoscrivere da parte di tutti gli attori politici in campo. E sarà un lavoro durissimo, perché su alcuni temi, soprattutto di carattere ambientale, le posizioni appaiono ancora molto lontane. Il coordinatore della campagna del Sindaco, l’attuale capogruppo del Pd in Consiglio comunale Fabio Sbaraglia, però è fiducioso ed è convinto che alla fine si troverà la quadra. Dice che non è ancora fissata la dead line per la chiusura del programma, ma certo il tutto dovrà essere fatto entro agosto, perché si vota il 3 e 4 ottobre. Le varie liste hanno proposto i loro contributi e adesso Sindaco e collaboratori stanno lavorando al documento conclusivo che dovrà essere firmato da tutti e non dovrà scontentare troppo nessuno “per avere cinque anni di legislatura amministrativa tranquilla” chiosa Sbaraglia.

Nel frattempo Michele de Pascale prosegue la sua campagna di incontri sul territorio. L’altro giorno era fra Castiglione di Ravenna e i Lidi Sud e così ha scritto su Facebook: “Nella giornata di ieri ho incontrato tante e tanti residenti ed esercenti delle località di Castiglione, Savio, Lido di Classe e Lido di Savio. Assieme ai rappresentanti del territorio ci siamo confrontati su quanto fatto in questi anni e sui temi strategici per la crescita. Ho fatto visita ad alcune delle attività della zona come Equilandia, la fattoria sociale che attraverso l’ippoterapia e la pet-therapy ha realizzato un grande progetto ludico e didattico che crea aggregazione per ragazze e ragazzi (dove è stata scattata la foto di de Pascale a cavallo, ndr). E poi Terra Fina e Vista Parco due bellissime strutture ricettive aperte da giovani donne in un periodo non facile per l’imprenditoria turistica. Ravenna è una città ampia, che si compone di una pluralità di territori con identità, storie e caratteristiche proprie che arricchiscono tutta la comunità. #aRavennaSiPuò”. Oggi il candidato del centrosinistra sarà invece nelle Ville Unite.

Alleanza di Centro per i Territori si presenta con il suo candidato Sindaco – La battaglia per il Sindaco di Ravenna vede latitare le idee ma proliferare i candidati. È di oggi la notizia che si aggiunge un posto al tavolo dei contendenti. Dopo Michele de Pascale, Filippo Donati, Alberto Ancarani, Veronica Verlicchi, Lorenzo Ferri, Alessandro Bongarzone, Gianfranco Santini, Emanuele Panizza (e per ora manca all’appello il candidato di Lista per Ravenna e alleati) ora entra in campo anche Mauro Bertolino con la sua Alleanza di Centro per i Territori. Ex Forza Italia, Bertolino si è staccato dai berlusconiani due anni fa per questa sua avventura dal percorso finora anonimo. Comunque sia, domani pomeriggio sabato 7 agosto alle ore 17 presso il giardino del Ristorante Al Passatore in via Guaccimanni 76 a Ravenna ci sarà “la presentazione del nostro partito alle elezioni amministrative e relativo candidato Sindaco” che pensiamo sia a questo punto lo stesso Bertolino.

Filippo Donati (Viva Ravenna) presenta il suo capolista: è Nicola Grandi – Proseguendo nella sua politica del carciofo, con una foglia o due alla volta, Filippo Donati candidato Sindaco civico della sua lista Viva Ravenna appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia, oggi 6 agosto ha presentato un altro dei suoi candidati, anzi il capolista. Non si può dire che sia una sorpresa enorme perché la voce circolava da tempo, ma certo per Donati è un bel colpo quello di mettere capolista Nicola Grandi (nella foto), ex braccio destro di Alvaro Ancisi (il veterano della politica locale non la prenderà bene) che alla fine del 2020 aveva deciso di dare vita insieme ad altri a ORA x Ravenna. Nata gracile e mai cresciuta questa creatura, Grandi ora ha scelto definitivamente di schierarsi con Donati.

“Sono particolarmente lieto di annunciare l’ingresso nella lista di VIVA RAVENNA, col ruolo di Capolista, di Nicola Grandi, persona di grande competenza e passione, a cui mi legano amicizia, stima ed esperienze comuni a tema sociale. Il suo contributo sarà prezioso oltre che per le qualità personali, per la sua già lunga esperienza politica”. Così Filippo Donati che presenta Grandi: nato a Ferrara il 27.11.69, agente di assicurazioni da oltre 30 anni e promotore finanziario, titolare di una ditta di assicurazioni e di una società di servizi. Sportivo, è stato arbitro di pallavolo a livello regionale; è appassionato di bicicletta. È impegnato in ambito politico locale, sempre in ambito civico da oltre 20 anni, prima come consigliere territoriale, poi come consigliere comunale e membro della commissione elettorale, e infine come presidente (tuttora in carica) del consiglio territoriale dell’area 3 Darsena. Attualmente è Vicepresidente dell’associazione culturale Ravenna Centro Storico, della quale è cofondatore e militante della prima ora.

“Una alternativa al governo della città è un’evoluzione necessaria – dichiara Nicola Grandi – non per sovvertire quanto è stato fatto ma perchè dopo troppi decenni è inevitabile che si sia cronicizzato un sistema, ed è ora di mettere in campo anche qualcosa di diverso. È ora che il cittadino e di Ravenna trasferisca in politica la sua visione della città, e si faccia interprete delle sue esigenze. Da consigliere territoriale, metto in primo piano il valore della partecipazione alle scelte, alla cura e con la passione per la città. Occorre il coraggio di indicare e cambiare quello che non va bene; lo sviluppo deve partire dai criteri di partecipazione e innovazione. Un esempio, il quartiere Darsena: è il punto di maggior sviluppo potenziale cittadino, eppure gli interventi sono estemporanei e slegati tra di loro: non c’è una visione, non c’è un coraggio, una progettualità coerente, un visione da trasmettere nel futuro “.

Alessandro Bongarzone (candidato Sindaco dei Comunisti Uniti) sulla devastazione della panchina di Matteucci: “un oltraggio a tutta la comunità e ai suoi valori” – «Quando ci incontravamo, spesso mi chiedeva di parlare in romanesco, stavolta la fase m’è venuta di getto: “nun ce fa’ caso a Fabri’, a quello je prudevano le corna”». L’ha detto il candidato sindaco dei Comunisti Uniti, Alessandro Bongarzone, commentando la devastazione della panchina della Darsena su cui Silvia Naddeo ha realizzato l’opera “L’Incontro”, dedicata a Fabrizio Matteucci, inaugurata lo scorso 21 febbraio.

«Un gesto di oltraggio – dice ancora Bongarzone – verso tutta la nostra comunità cittadina che, nonostante qualche “spostato” o esagitato con la testa girata all’indietro, ha nella tolleranza e nella democrazia i suoi valori fondanti. Distruggere l’opera dell’ingegno e della creatività di un’artista carica di sensibilità e di pensiero innovativo, peraltro, denota una sensibilità pari a 0 e una solitudine che – come ha scritto la moglie di Matteucci – evidenzia la non appartenenza a niente, neanche a sé stesso. La cosa ancor più grave, infine è che quel gesto oltraggia la memoria di una persona con cui si poteva non essere d’accordo ma a cui non si poteva non riconoscere il suo essere uomo inclusivo, che teneva alla sua Comunità che voleva “aperta e accogliente” come mi scrisse nella lettera di benvenuto in Città, quando arrivai 18 anni or sono».

ORA x Ravenna indice per il 6 settembre il primo (per ora) confronto fra i candidati Sindaco – All’inizio era un progetto ambizioso: presentarsi alle elezioni amministrative di Ravenna come terzo polo oltre la destra e la sinistra. Ma in realtà ORA x Ravenna non è mai riuscita a decollare e così adesso si accontenta di organizzare un confronto fra i Sindaci… degli altri, cioè di quelli che riusciranno a presentarsi sul serio. “Segnate in agenda: Ora x Ravenna organizza il primo confronto pubblico tra i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è per LUNEDÌ 6 SETTEMBRE alle 21 all’Arena del Sole, in Via Marignolli 26, a Lido di Classe. – così si legge sulla pagina Facebook dell’associazione – Il dibattito avrà le caratteristiche dei confronti all’americana televisivi: domande veloci, tempi ben definiti, possibilità limitate di replica, nessuna sovrapposizione tra i candidati. A moderarlo Daniela Verlicchi, vice direttore di Risveglio 2000. Ad oggi hanno risposto positivamente all’invito (in ordine alfabetico): Filippo Donati, Michele de Pascale, Lorenzo Ferri, Emanuele Panizza, Gianfranco Santini, Veronica Verlicchi (per ora mancano all’appello Ancarani e Bongarzone e il candidato di Ancisi… che sarà Ancisi, ndr). Restiamo in attesa di ricevere altre conferme. Il nostro impegno è quello di invitare chiunque si candidi. In caso di maltempo, l’evento si terrà comunque in streaming.”

LA PAGINA SARÀ PERIODICAMENTE AGGIORNATA