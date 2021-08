ELEZIONI A RAVENNA – 56 / Diario elettorale del 7 agosto: Alvaro Ancisi perde Grandi ma si rifà con Burri: “Grande Ferro R” non sia ferro vecchio

Il piccolo colpo di teatro della giornata elettorale di ieri è la “discesa in campo” di Nicola Grandi a fianco di Filippo Donati, candidato civico del centrodestra, poiché appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia. Piccolo perché si sapeva già che c’era parecchio feeling fra loro ed era “risaputo” che i due sarebbero finiti insieme. Uno candidato Sindaco, l’altro capolista. Naturalmente desta un qualche stupore il fatto che Grandi abbia cercato di fare un polo alternativo alla destra e alla sinistra, enfatizzando oltre misura questo carattere di terzietà, e non essendoci riuscito abbia poi decisamente sterzato a destra. Perché se è vero che lui farà il capolista per Viva Ravenna, la creatura civica di Donati, è pur sempre vero che la candidatura dell’imprenditore del turismo non sarebbe in campo senza l’imprimatur decisivo della destra di Lega e Fratelli d’Italia.

Un’altra annotazione a margine è questa: si sarà arrabbiato e quanto Alvaro Ancisi per il “tradimento” di Nicola Grandi e quanto la farà pagare a Donati? Perché Nicola Grandi è stato consigliere comunale di Lista per Ravenna e per molti anni braccio destro di Ancisi, negli ultimi tempi eletto con LpRa presidente del Consiglio territoriale della Darsena. È tuttora in carica, anche se ha lasciato Lista per Ravenna l’inverno scorso per costruire il terzo polo poi naufragato praticamente prima di salpare: quello di ORA x Ravenna. In caso di ballottaggio, Ancisi si vendicherà su Donati per la scelta di Grandi? Ed è stato accorto Donati a mettere Grandi capolista se pensa di andare al ballottaggio e di avere i voti di Ancisi? Sono tutte domande lecite.

Il capitano di lungo corso della politica locale intanto – insieme alla ex leghista Rosanna Biondi, consiglieri che vanno e consiglieri che vengono – ha imbastito una polemica sulla cultura e su Grande Ferro R di Burri. Di quelle polemiche che vanno per la maggiore d’estate, quando c’è poca carne al fuoco. Ma che almeno alza il livello culturale di questa campagna elettorale, per ora piuttosto fiacca nei contenuti. Il vertice finora era stato toccato dalla tenzone fra PRI e PC sull’utilizzo in campagna elettorale dell’effigie di Anita o Annita Garibaldi come simbolo di lotta contro gli oppressi e di libertà. Ed è tutto dire.

Ancisi e Biondi (Lista per Ravenna): “il “Grande Ferro R” di Burri non sia solo ferro vecchio” – Non è la prima volta che la grande opera di Alberto Burri all’interno dell’area del Pala De André finisce nel mirino della politica. Periodicamente torna il tema (o tormentone) del suo stato di degrado e della sua (mancata) valorizzazione. In questa campagna elettorale la questione è sollevata ora da Alvaro Ancisi e Rosanna Biondi di Lista per Ravenna. “Sembra che Ravenna non sappia di possedere una delle più importanti opere dell’arte contemporanea italiana, dal valore incommensurabile, firmata da Alberto Burri, tra i più grandi maestri del ventesimo secolo. è “Il Grande Ferro R”, ultima sua scultura prima della morte, creata nel 1990 per il piazzale del Pala De André. Commissionata da Raul Gardini, alta 12 metri e formata da cinque archi a sesto ribassato aperti verso oriente e verso i lidi ravennati, intendeva suggerire quell’ideale visione per cui, oltre la pineta, Ravenna ritrova la sua vocazione marittima, facendone occasione di incontro fra civiltà diverse… – scrivono nella loro nota con un’inquadramento dotto Ancisi e Biondi – Scrissero Cesare Albertano e Saturno Carnoli il 9 settembre 2019: “Purtroppo nei decenni successivi l’opera e la sua straordinaria potenzialità comunicativa sono state oggetto di un vero e proprio degrado, anche perché le originarie intenzioni del committente e dei progettisti sono state disattese. Tutta la struttura sarebbe dovuta diventare un polo civico di aggregazione aperto continuativamente al pubblico, ma in realtà il Pala de André, passato nelle mani del Comune dopo la caduta dell’impero Ferruzzi, ha svolto solo in minima parte quella funzione urbanistica e sociale. Di conseguenza anche le possenti ‘mani’ create da Burri, invece di diventare il genius loci di quello spazio, sono state dimenticate, mai inserite in una guida della città, del tutto misconosciute dagli stessi ravennati che di quell’oggetto, intravisto a malapena passando in macchina per viale Europa, danno le interpretazioni più curiose, pensandolo a volte come l’impalcatura abbandonata di un cantiere o come il resto di un macchinario ormai inutilizzabile. E dall’essere interpretato come inutile ‘resto’, a diventare oggetto di veri e propri sfregi, il passo è breve: è stato ingabbiato in padiglioni fieristici, è stato usato per appoggiare il camino di un condotto di areazione o cassonetti dell’immondizia, è stato sfruttato per stendere cartelloni pubblicitari e promozioni commerciali, è stato perfino trasformato in spazio caffetteria […]. Come dire di allestire un bar nell’abside di San Vitale o una rivendita di giornali a Galla Placidia! Solo recentemente il profilo della scultura è diventato un marchio della Festa dell’Unità che lì si svolge ogni anno, ma restano pochi coloro che riconoscono il valore autonomo e il significato di questa vera e propria abside laica del Novecento”.”

Se prima nel mirino c’era la Festa dell’Unità adesso c’è l’OMC che allegano una foto dell’opera “ingabbiata”. Continuano Ancisi e Biondi: “Nel girarcene alcune foto, un cittadino amareggiato ci ha scritto: “La grande cultura ravennate. Ravenna ha il privilegio di esporre la più grande scultura di Alberto Burri. Ecco come la trattiamo: Si potrebbe dire che dia fastidio. Dovremmo evidenziare questa opera di Burri inserendola nei percorsi turistici, non trattarla come un fastidioso accidente. Siamo alle solite. Grazie per l’attenzione che vorrete dare a questo scempio”… Purtroppo le “istituzioni ravennati” hanno avuto altro da fare che occuparsi di cultura, forse pensando che Ravenna ne debba sopportare troppa. Tuttavia, all’atto di un cambio di scena alla guida della nostra città, fervido di nuove luminose enunciazioni programmatiche, non sembra improprio chiedere al sindaco in scadenza, candidato a succedersi per i prossimi cinque anni, cosa intenda fare del “Grande Ferro R” di Alberto Burri prima che la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport a fianco del Pala De André lo riduca a ferro vecchio. – chiedono gli esponenti di Lista per Ravenna in un question time – Un consulto tra i principali esperti che dirigono le sorti delle istituzioni culturali ravennati potrebbe essere utile per ricollocare quest’opera, d’intesa con la Fondazione Burri, in altra sede locale capace di restituirle senso e dignità, all’interno di un percorso turistico che la valorizzi.”

Paolo Guerra (indipendente, candidato nella lista del PRI): avanti con l’istituzione di un Assessorato al Decentramento e all’Area Romagna – Paolo Guerra già apprezzato consigliere comunale della Lega nella precedente consiliatura, uscito dalla Lega ha dato vita all’associazione indipendente Assoraro e ora si candida come indipendente nella lista Pri. Con una nota Guerra interviene sul tavolo dell’imprenditoria romagnola appena costituito e sull’apertura del Sindaco Michele de Pascale ad una governance che guardi all’Area Romagna. “Non siamo certo i primi e gli unici a sostenere un percorso di sviluppo e di integrazione dell’Area Romagna, ma dopo questi anni di attività in cui Assoraro ha proposto numerosi approfondimenti sull’argomento, possiamo certamente dire di essere stati i primi ad introdurre questo tema nell’attuale campagna elettorale per le amministrative di Ravenna. Non solo condividiamo la realizzazione di un tavolo per l’imprenditoria romagnola concretizzato dalle primarie rappresentanze di settore, ed al quale speriamo possa seguire a breve l’ingresso della Camera di Commercio di Ravenna nell’alveo di quella della Romagna già costituita da Forlì-Cesena e Rimini, ma a prescindere da ideologie e schieramenti precostituiti, cogliamo con grande interesse l’intervento e l’apertura del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale che afferma sia giunta la necessità di introdurre a livello amministrativo una serie di strumenti che possano contribuire ad una governance sulla visione romagnola. Al di là della mia candidatura come consigliere comunale indipendente nelle fila del Partito Repubblicano, il quale ha in modo lungimirante accettato di inserire nel proprio programma questo indirizzo, in qualità di Presidente di Assoraro, non posso che esprimere, anche a nome dei soci, grande apprezzamento su questo punto perché si associa ad una delle proposte con le quali ci siamo presentati la settimana scorsa alla cittadinanza: l’istituzione di un Assessorato al Decentramento e all’Area Romagna.”

Silvia Sirri (Ravenna in Campo): alla Darsena una “Città dello Sport” – “Ravenna ha sei società sportive che gravitano nell’orbita cittadina con oltre 2.000 ragazzi che praticano calcio all’interno di queste società. Tra queste, una sola ha un campo attrezzato con un manto sintetico. Durante l’inverno le famiglie devono sostenere oneri e impegni per portare i propri figli nei campi delle società spesso impraticabili ed in orari poco conciliabili con l’impegno scolastico. Ravenna nel contempo dispone però di un grande polmone verde che potrebbe dare una risposta positiva a tutto il movimento: la zona dell’ex Ippodromo/Darsena. Ritengo che le priorità debbano essere le strutture per i settori giovanili che ad oggi trovano spazi limitati e a volte distanti dalla propria residenza. I giovani devono poter usufruire di strutture moderne e attrezzate per allenarsi con la necessaria continuità. Credo che alla Darsena si potrebbe realizzare un progetto di “Città dello Sport” attrezzata con 4 campi di calcio di cui la metà sintetici.” Così Silvia Sirri di Ravenna in Campo, la lista civica promossa da Roberto Fagnani a sostegno della candidatura a Sindaco di Michele de Pascale.

Forza Italia in campo per i referendum sulla giustizia – “Non c’è sol leone che tenga per Forza Italia che si avvia ad un altro weekend di impegno al fine di raccogliere le firme sui sei referendum sulla giustizia proposti dal partito radicale e da altre formazioni di centrodestra. Due gli appuntamenti in provincia per sabato 7 agosto. Dalle 10 alle 13 un gazebo sarà collocato a Ravenna in piazza Andrea Costa, davanti al mercato coperto, mentre dalle 9.30 alle 12.30 un banchetto sarà a Conselice in piazza Felice Foresti. Le firme saranno ovviamente raccolte alla presenza di un autenticatore”. Così si legge in una nota