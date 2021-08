ELEZIONI A RAVENNA – 55 / Diario elettorale dell’8 agosto: con Bertolino siamo a 9 candidati Sindaco, quasi 10. I pesi di Ancarani e le armi di Donati

E nove. Per ora sono ufficialmente nove i potenziali candidati Sindaco alle elezioni amministrative di Ravenna. Potenziali perché non è poi detto che tutti ma proprio tutti riescano a raccogliere le firme e a mettere insieme una lista per presentarsi. Ad ogni modo il nono – dopo Michele de Pascale, Filippo Donati, Alberto Ancarani, Veronica Verlicchi, Lorenzo Ferri, Alessandro Bongarzone, Gianfranco Santini, Emanuele Panizza – è Mauro Bertolino con la sua Alleanza di Centro. Nel simbolo la dicitura “per i Territori” è scomparsa. Ora manca all’appello solo il candidato di Lista per Ravenna e alleati ma anche se mancano meno di due mesi alle elezioni Alvaro Ancisi non ha fretta: solo all’ultimo scoprirà le sue carte.

Ex Forza Italia, Mauro Bertolino si è staccato dai berlusconiani due anni fa per questa sua nuova avventura Alleanza di Centro per i Territori dal percorso finora molto anonimo. Lui è il coordinatore regionale di questa formazione che non si sa quanto seguito abbia. A giudicare dalle cronache molto poco. Comunque sia, ieri pomeriggio sabato 7 agosto alle ore 17 (un orario piuttosto insolito per la giornata estiva) Bertolino ha convocato i giornalisti e annunciato la sua discesa in campo. Nel corso della presentazione Bertolino – al suo fianco Elisa Guerra, Antonio Martino e Silvia Casadei – ha detto che la sua lista punta sul forese “dimenticato” dall’amministrazione comunale e sui cittadini “scontenti” per scelte come quella del polo scolastico di Via Vicoli.

Sostanzialmente è un altro candidato, il quarto – ma poi diventeranno cinque, con Ancisi – che pesca nell’area moderata e di centrodestra. Si potrebbe essere tentati di aggiungere Panizza dei no vax, anche se a dire la verità la rumorosa galassia negazionista e anti-vaccini appare sostanzialmente trasversale. Comunque sia, l’area che si oppone al centrosinistra è parecchio frazionata. Mentre la coalizione di Michele de Pascale appare larga e abbastanza solida, con l’adesione dei Cinque Stelle e di Sinistra Italiana con un pezzo di Ravenna in Comune. Restano fuori dal gioco solo i gruppi dell’estrema sinistra che si richiamano al comunismo (Comunisti Uniti, PC e Potere al Popolo) ma che sul piano elettorale valgono pochi punti percentuali. E per ora mancano all’appello i Verdi.

Dunque la campagna elettorale ravennate si caratterizza per questa forte frammentazione che sembra penalizzare chi punta a scalzare il Sindaco in carica. Lui non ha fatto nulla per dividere il campo avversario. Hanno fatto tutto da soli gli oppositori, a partire dalla fuga in avanti della Pigna per arrivare all’incoronazione di Donati da parte di Lega e Fratelli d’Italia contro la forte opposizione di Forza Italia. Lo scenario del 2021 si presenta così molto diverso da quello del 2016. E con così tanti pretendenti nell’area di centrodestra non sarà poi facile – se si andrà al ballottaggio – rimettere insieme i voti alternativi al centrosinistra per il candidato che sfiderà de Pascale il 17 e 18 ottobre.

Intanto Alberto Ancarani candidato Sindaco di Forza Italia fra un banchetto e l’altro scherza sui social e posta questa frase – “Ho scoperto che se i comunisti (e i loro finti nemici) fossero gli squat con 90 kg, vincerei sicuramente le elezioni!” a commento di un suo esercizio in palestra all’aperto dove solleva con un notevole sforzo fisico e forte impegno un bilanciere probabilmente da 90 kg. Ecco il link per chi volesse ammirare la prodezza di Ancarani: https://www.facebook.com/albertoancarani/videos/966515664190583

Chi sembra non avere voglia di scherzare ma fa sul serio invece è Filippo Donati che su uno dei suoi profili Facebook scrive a proposito dell’ingaggio di Nicola Grandi: “Ne abbiamo già fatte di “cose” insieme, anche con altri splendidi compagni di viaggio. Adesso si marcia nella stessa direzione, io in giro nelle nostre meravigliose campagne, tu in centro a Ravenna o nel tuo ufficio a conciliare lavoro e passione… quella passione comune che si chiama Ravenna. Grazie per avere deciso di salire a bordo. Per me un onore ed un grande piacere.”

Poco più sotto però Donati fa un post ieri in cui riproduce un cartellone apposto nel Missouri (sud degli Usa) dove si legge: “Attenzione criminali e terroristi, state entrando nello Stato del Missouri, protetto dalla milizia dei suoi cittadini 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Più di 160 mila cittadini sono armati – legalmente armati – e pronti a difendere loro stessi e tutti quanti. Siete stati avvertiti.” Il candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia commenta: “Nel Missouri fanno meno inchini. Ravenna ha lo stesso (più o meno) numero di abitanti. A RAVENNA SI POTREBBE !!!”

Chi conosce Filippo Donati sa che ama ogni tanto provocare e scherzare. Ma adesso è candidato Sindaco di una città europea, moderna, civile, come Ravenna, in cui certe “americanate” sono del tutto fuori luogo. Anche perché queste americanate, cioè la proliferazione delle armi negli Usa, provoca stragi, tragedie e migliaia di morti tutti gli anni. Che idea di Ravenna ha in testa Filippo Donati? L’idea di una città armata, con le ronde per strada? La domanda è lecita. Ma se stava solo scherzando è bene che lo dica. Lo invitiamo a farlo.

Carlo Govoni, ex consigliere territoriale dei Cinque Stelle nell’Area di Mezzano, ora residente a Ravenna nel quartiere Darsena, è uno dei prossimi candidati alle elezioni comunali di Lista per Ravenna. Lo annuncia in una nota Alvaro Ancisi che segnala – su indicazione dello stesso Govoni – all’amministrazione comunale “la situazione di degrado, totalmente fuori controllo, esistente in via Umago, davanti all’Istituto statale di istruzione superiore Olivetti-Callegari, a causa dell’abbandono, tutti i giorni, di ogni genere di rifiuti (frigoriferi, fornelli, tavoli, ecc.) al di fuori dei cassonetti per la raccolta differenziata.”

Posto che lo scorso giovedì sera non c’era alcun rifiuto fuori posto in zona, scrive Ancisi, il mattino dopo, alle 5.40, Govoni “ha scattato sette foto che attestano come in piena notte sia stato gettato sulla strada un po’ di tutto: sacchi di rifiuti, macerie, legname, un carrello da supermercato, ecc., tanto da occupare gran parte della carreggiata. Allego dunque queste foto, più che sufficienti per chiedere al sindaco se intende attivare i propri uffici (servizio Ambiente e Polizia locale), affinché, presso l’Isola Ecologica di Base (IEB) di via Umago, sia disposta un’attività di vigilanza assidua e determinata al fine di stroncare il fenomeno in questione, di inaudita indecenza, in una zona urbana molto abitata e frequentata da una densa popolazione scolastica, perseguendone gli autori con ogni mezzo possibile (risalendo alla provenienza dei rifiuti tramite le loro tracce, installando un impianto di video sorveglianza, posizionando specifiche fototrappole…).”

Veronica Verlicchi intanto candidata della Pigna sempre su Facebook attacca sulla politica cementificatrice del Pd e di de Pascale. “In questi ormai 60 anni di egemonia della sinistra, a Ravenna abbiamo assistito a continue colate di cemento. Il consumo del suolo è una piaga che affligge il territorio del nostro Comune e che ha visto sparire ettari di verde in favore, per lo più, di nuovi centri commerciali. Uno scempio che è servito al PD di Ravenna a preservare consensi nell’ambiente cooperativo, senza preoccuparsi delle conseguenze per Ravenna e per i Ravennati. E con la scusa che si “devono” attuare piani regolatori già approvati decenni fa, anche la Giunta di Michele de Pascale, in questi 5 anni, ha perseguito la politica del cemento. L’ultimo esempio: la lottizzazione dell’area Agraria ove sorgeranno nuove unità abitative e, a quanto si legge nel progetto, una piscina non regolamentare. Com’è ormai d’uso a Ravenna. Nei giorni scorsi è stata annunciata una petizione che mira a fermare la lottizzazione, attraverso la raccolte delle firme dei ravennati. Personalmente sono favorevole e appoggio totalmente l’iniziativa. Così come sarà mio impegno, una volta alla guida di questa città, preservarne le aree verdi impedendo nuove speculazioni.”

