Filippo Donati precisa: quello sulle armi era uno scherzo, “su armi da fuoco e ronde non c’è nemmeno da rispondere”

Il mio post sul quale Pier Giorgio Carloni ha consumato calorie in analisi, elaborazione e richiesta di chiarimento, altro non è che il mio solito modo di scherzare, di provocare, di fare ironia. Infatti la fotografia allegata al post è un fake, a dire il vero grossolano (sfondo blu e Times New Roman, oltre ai pixel ne sono la conferma). E più che dover chiarire che la notizia, di fatto, è una non notizia, ci terrei a ricordare che il Minnesota (in realtà si parlava del Missouri, ndr), noto anche come lo stato dei 10.000 laghi, e qui si trova il più grande parco acquatico d’America, al chiuso… è uno degli stati più visitati degli Stati Uniti d’America, molto accogliente e moderno. Su questo sì che avremmo molto da imparare come città e come territorio/destinazione. Mi pare che su armi da fuoco e ronde non ci sia nemmeno da rispondere, era e rimane un post di provocazione, postato sul mio personale profilo e per scherzarne con i miei amici, sopratutto con quelli che hanno capito di cosa si trattasse: uno scherzo. Cordialità,

Filippo Donati

Immaginavo potesse essere il solito scherzo di Filippo Donati e l’avevo scritto in premessa. Siccome però alcune persone mi avevano fatto notare con un certo allarme quel post e siccome non mi ero accorto del fake mi sono sentito in dovere di porre quella domanda a Filippo Donati, candidato Sindaco di Ravenna. E bene ha fatto Donati a rispondere e precisare di che si tratta. Tutto è bene ciò che finisce bene. Ma ci permettiamo di suggerire a Donati di non scherzare troppo su queste cose, terribilmente serie. Non almeno finché si candida a governare la città. Ora non è più un semplice privato cittadino.

Pier Giorgio Carloni