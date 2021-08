ELEZIONI A RAVENNA – 54 / Diario elettorale del 9 agosto: Ancarani non va al confronto di ORA x Ravenna, manca l’imparzialità

Il solo a parlare in mattinata è Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) che è l’unico a non avere ancora annunciato la sua discesa in campo. Gli altri nove sfidanti sono tutti là in fila – de Pascale, Donati, Ancarani, Verlicchi, Bertolino, Bongarzone, Santini, Ferri, Panizza – e con lui faranno dieci. Dieci piccoli indiani, ma questo non è un giallo e non c’entra Agatha Christie. Sarà comunque uno spettacolo bizzarro quando verranno organizzati i confronti all’americana fra tutti i candidati. Lì se ne vedranno e sentiranno delle belle. Sempre che sia possibile mettere insieme in modo ragionevole un parterre di candidati così sterminato, come fosse una corsa per la Presidenza degli Stati Uniti d’America.

In attesa di scoprire tutte le sue carte, Ancisi si tiene fuori dalla mischia e dalle polemiche, punta a costruire un suo polo che gli possa far rinverdire i fasti del 2011 quando portò a casa il 10,5% dei voti. Intanto si muove con le sue tradizionali modalità, i suoi dossier e le sue denunce circostanziate sulle malefatte dell’Amministrazione di centrosinistra, di cui è fiero oppositore da oltre 50 anni. A volte sono anche piccole cose, come il caso in ispecie, ma molto sentite dai cittadini. Così lui tesse la sua tela.

Poi, dopo pranzo, ecco che la scena politica si vivacizza e molti esternano. Cominciando da Alberto Ancarani Candidato Sindaco Forza Italia – PrimaveRA Ravenna che annuncia a sorpresa che non ha alcuna intenzione di prendere parte al confronto di ORA x Ravenna in programma il 6 settembre poiché – sostiene Ancarani – il gruppo è privo dei requisiti di imparzialità richiesti dopo la discesa in campo di Nicola Grandi a fianco di Filippo Donati.

Alberto Ancarani non ci sarà il 6 settembre: “non ho alcuna intenzione di prendere parte a eventi organizzati da ORA x Ravenna” – “L’enunciazione del Capolista della civica in campo per il sostegno al candidato sindaco dei partiti sovranisti, ha rimescolato nuovamente le carte che egli stesso, fino a poco tempo fa, presentandosi come leader di “Ora x Ravenna” aveva predisposto sul tavolo elettorale. Oggi, lo stesso Capolista, non solo saltella nuovamente su un nuovo fiore, ma annuncia altresì che diversi altri esponenti della neonata, probabilmente già abortita, “Ora x Ravenna” lo seguiranno nella nuova avventura pseudo-civica. – dichiara Ancarani – Alla luce di quanto sopra non si può non rappresentare dunque un certo sconcerto per una iniziativa di stampo elettorale che la stessa lista abortita ora vorrebbe intraprendere. Sono infatti stato invitato, insieme agli altri candidati, da “Ora x Ravenna”, a partecipare a un dibattito per il 6 settembre prossimo ma, francamente, non ho alcuna intenzione di prendere parte a eventi da essa organizzati; non ci è infatti chiaro a quale titolo, la lista, i cui esponenti – ora formalmente in sonno – appoggiano più o meno palesemente uno dei candidati in campo, dovrebbe avere l’autorevolezza per organizzare un dibattito all’americana tra candidati sindaci… chi organizza quest’evento non solo non ha alcun titolo per farlo, ma si rischierebbe anche di perdere ore in un confronto che partirebbe fazioso di principio.”

“Mi dichiaro perciò a disposizione di qualunque testata giornalistica, associazione di categoria o religiosa per partecipare a dibattiti con gli altri candidati anche domani stesso, ma non ho alcuna intenzione di soddisfare le manie di protagonismo di chi prima ha tentato di partecipare all’agone rimanendo con un pugno di mosche in mano per poi rinculare nel ruolo di king maker di Tizio o di Caio spacciandosi per indipendente quando è cosa nota che non lo sia neppure un po’.” Così Alberto Ancarani in conclusione.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): “Indecenza e squallore presso la Basilica di Classe” – “Via Giovan Battista Morgagni non è molto lontana dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, meta turistica internazionale, patrimonio Unesco dell’Umanità. Inizia infatti dalla via Classense, a pochi passi di distanza. Il suo tratto terminale, lungo circa 150 metri, si mostra però come una specie di viottolo malandato da terzo mondo, indegno alla vista, oltreché al transito. Le famiglie che occupano le cinque abitazioni poste sul lato ovest soffocano indecentemente nella polvere in estate ad ogni passaggio di auto e si ritrovano d’inverno, dopo ogni maltempo, in mezzo al fango e alle pozzanghere. Alcuni residenti anziani, costretti a muoversi con stampelle e girelli, rischiano di cadere e di farsi male. – si legge nella nota – Come se non bastasse, ci segnalano da Classe, a nome di tutti gli abitanti della strada, che il campo frontistante le abitazioni è tenuto nella più assoluta incuria. Il secco dell’estate lo ha reso ancor più insopportabile, col pericolo che basti un mozzicone di sigaretta per incendiarsi. Ne fuoriescono inoltre animali sgradevoli, come topi e bisce, nonché fastidiosi insetti.”

Ancisi quindi manda istanze – ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 241 del 1990 e 328 del codice penale – e chiede interventi. Al dirigente del servizio Strade chiede “di disporre un sopralluogo atto a valutare in che modo si possa riassestare il tratto di via Morgagni in questione, affinché sia transitabile in sicurezza e nel decoro.” Al comandante della Polizia locale chiede di verificare “quali interventi o provvedimenti disporre affinché l’area incolta posta sul lato est del tratto viario stesso sia rimessa in uno stato decoroso che non sia causa di disagi, pericolo, problematiche di tipo igienico-sanitario (con particolare riferimento alle misure finalizzate al contenimento della zanzara tigre e delle allergie) (art. 15.2 del regolamento comunale del Verde), richiamando anche le disposizioni di cui all’ordinanza del sindaco n. 1119 del 2008 (pulizia di tutti gli spazi esterni che costituiscono parti degli immobili o pertinenze degli stessi, rimuovendo accumuli di materiale vario, deiezioni di animali, erbacce e sterpaglie), le ordinanze estive del sindaco contro la zanzara tigre (tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza) e del nuovo regolamento di Polizia urbana (art. 7: i proprietari, ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia, hanno l’obbligo di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, come pure terreni, parchi e giardini privati).”

Gianfranco Santini (candidato Sindaco di Potere al Popolo) sull’inquinamento delle acque sulle coste ravennati – “Sabato 7 agosto è stato presentato da Goletta Verde il rapporto emerso dall’analisi delle acque di 11 punti alle foci di fiumi e canali romagnoli alla presenza delle istituzioni e degli enti preposti al controllo. Sono emerse due zone con presenza di inquinamento che ci coinvolge direttamente con un punto localizzato sul territorio ravennate. Sul totale dei campionamenti siamo al 18% di punti inquinati. Nel nostro territorio è il canale Ferrari che sfocia a mare nei pressi della zona sud di Punta Marina, la cui analisi delle acque ha rilevato una presenza di escherichia coli sopra i limiti di legge. Ringraziamo Goletta Verde per aver promosso questa indagine volta a verificare lo stato della depurazione nelle nostre zone. Un ringraziamento va anche a tutte e tutti i Volontari che hanno partecipato all’indagine e soprattutto localmente al Circolo Matelda -Legambiente Ravenna e al Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente della Provincia di Ravenna che ha attivato un servizio per effettuare questi rilievi. Sappiamo bene che la rete fognaria è spesso un’unica conduttura e non sdoppiata tra acque chiare e scure e che ci sono utenze con scarichi impropri nelle acque chiare. Occorre sanare questi problemi. Potere al Popolo Ravenna è sempre presente coi suoi aderenti nel controllo e difesa del territorio non solo a parole ma anche nei fatti : il 19 luglio anche il nostro aderente e candidato Mauro Savorani ha partecipato al prelievo dei campioni nella zona di Ravenna. E ora esigiamo che anche dal Comune di Ravenna vengano effettuati maggiori controlli della rete fognaria esistente con l’obiettivo di sanare i punti di criticità esistenti.” Così Gianfranco Santini candidato sindaco per Potere al Popolo.

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco PC) chiede informazioni sullo stato della pratica relativa all’intitolazione di un luogo pubblico a Ljudmila Pavličenko – “In occasione del 9 maggio 2021, anniversario della vittoria sulla Germania nazista, la Federazione di Ravenna del Partito Comunista richiese ufficialmente a Lei ed al Comune di Ravenna di intitolare un luogo pubblico della nostra città ad un’eroina dell’Armata Rossa e della Seconda Guerra Mondiale. – scrive Lorenzo Ferri del PC al Sindaco de Pascale – Ci permettiamo di ricordare ancora una volta che Ljudmila Pavličenko è stata una grande donna, un simbolo della lotta al Nazismo ed al Fascismo. Nata a Bile Cerva in Unione Sovietica nel 1916, nonostante fosse una studentessa universitaria di Storia presso l’Università di Kiev, chiese di arruolarsi nell’Armata Rossa dopo l’invasione nazista. Venne assegnata alla Venticinquesima Divisione Fucilieri ed essendo dotata di una mira eccezionale divenne una delle più letali tiratrici scelte di tutto il conflitto mondiale. Dal fronte di Odessa a quello di Sebastopoli in Crimea, riuscì ad eliminare ben 309 soldati nemici, molti dei quali erano ufficiali. Gravemente ferita nel 1942, venne invitata in USA e Canada per una serie di incontri, conferenze e dibattiti. Venne ricevuta con tutti gli onori alla Casa Bianca dal presidente F.D. Roosevelt e dalla moglie Eleanor, con la quale iniziò una profonda amicizia che durò negli anni a venire. Parlò all’Assemblea Internazionale degli Studenti a Washington, dove fu acclamata come un’eroina, fu ospite della città di New York mentre in Canada le venne regalato un fucile Winchester che venne poi esposto al Museo Centrale delle Forze Armate di Mosca. A Chicago, parlando a diverse folle di uomini, incoraggiandoli a sostenere un secondo fronte in Europa soleva dire: “Signori, ho 25 anni e ho già ucciso 309 invasori fascisti. Non pensate, signori, di esservi nascosti alle mie spalle per troppo tempo?”.

Andrea Martino (Alleanza di Centro per Bertolino Sindaco): “Ravenna capitale mondiale del mosaico, è così veramente?” – “Da circa 10 anni il mosaico ed i giovani artisti nella nostra città stanno subendo una crisi epocale dovuta alla cattiva organizzazione e gestione da parte delle ultime Amministrazioni comunali. Il mosaico a Ravenna, insieme alla sua storia e ai suoi monumenti, dovrebbero essere il fiore all’occhiello, qualcosa da valorizzare al massimo e curare nei minimi dettagli; ma ahimè non è così. Partiamo da un fatto che nel 2016 fece scalpore in città. Ravenna, città conosciuta in tutto il mondo per i mosaici, scelse di comprare panchine in mosaico dall’Olanda per un valore di circa 33 mila euro; decisione abbastanza discutibile visto chi siamo e ciò che vantano la nostra città e la nostra comunità. O per esempio le fioriere, successivamente spostate, devastate ed ignorate. Scelta sbagliata essendo un progetto di arredo urbano perfetto e che dovrebbe essere d’esempio per altri progetti simili. In tutto questo troviamo anche i nostri giovani artisti che, a causa di queste scelte si sono sentiti e attualmente si sentono totalmente tagliati fuori, non valorizzati per quello che fanno e per quello che sanno fare. Dopo essermi confrontato con ragazzi e ragazze dell’Accademia di Belle Arti è sorta la voglia di essere valorizzati, di sentirsi parte di un sistema che metta al primo posto la loro bravura, le loro doti, il loro impegno e la loro fantasia. Perché non utilizzare il mosaico per creare progetti di abbellimento della nostra città e del nostro forese ed inserire sotto ogni opera il nome degli artisti per farli conoscere alla comunità?” Così Andrea Martino, Coordinatore del Movimento Giovanile di Alleanza di Centro Ravenna, candidato alle elezioni amministrative 2021.

La Pigna denuncia: a Lido di Classe rifiuti non ritirati da 14 giorni – “È solo la punta dell’iceberg di una pesante situazione che in questi 5 anni di de Pascale sindaco è repentinamente peggiorata. Il sistema di raccolta dei rifiuti nel nostro Comune fa acqua da tutte le parti. Sono ormai quotidiani gli avvistamenti di cassonetti strabordanti nei Lidi, nel Forese e nel centro urbano. Una situazione talmente diffusa che non può essere imputata solo all’inciviltà di alcuni cittadini. Piuttosto, è una palese conseguenza di un sistema di raccolta porta a porta non adeguato alla fisionomia del nostro territorio. 14 giorni senza ritirare i rifiuti urbani di 2 attività di ristorazione e di un palazzo pieno di condomini a Lido di Classe, è un record di cui vergognarsi… Il degrado nelle località turistiche non riguarda solo Lido di Classe ma affligge tutti i nostri 9 Lidi. Occorre porre fine a questo insulto per il nostro territorio. Occorre una pianificazione adeguata basata su un moderno sistema di raccolta, puntuale e meno costoso, che faccia leva anche ma non solo, sull’utilizzo dei cassonetti intelligenti. E la Giunta Verlicchi è fermamente intenzionata a procedere in questo senso.” Così Veronica Verlicchi Candidata Sindaco dell’Alleanza Civica La Pigna.

