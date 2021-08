ELEZIONI A RAVENNA – 53 / Diario elettorale del 10 agosto: Sei di Ravenna fa domande ai candidati, mentre l’Edera si lancia con Fusignani capolista

Relegata in soffitta la tradizionale comunicazione politica dei comizi e dei tabelloni, la campagna elettorale per le amministrative ravennati si gioca in buona parte con cene, incontri – più o meno riservati – banchetti al mercato o in piazza, “santini” dei candidati che cercano di raccogliere voti per sé e per la lista, conferenze stampa, comunicati. E naturalmente si gioca sui social. E così un gruppo Facebook fra i più seguiti (Sei di Ravenna se con oltre 24 mila followers) ha deciso di porre delle domande ai vari candidati Sindaco e ha chiesto a chi è iscritto al gruppo di votare le domande più significative o di proporne altre. Questo il messaggio degli amministratori del noto gruppo Facebook: “Buonasera a tutti. Come promesso proponiamo questo sondaggio. Le regole sono le seguenti. Noi admin, io (Gianluca Pandolfini, ndr) Umberto Maestri, Nicola Gasperoni proponiamo tre domande, voi potete aggiungerne. Verranno votate, e le tre vostre domande più votate verranno aggiunte alle nostre e proposte ai candidati sindaci. I candidati a sindaco verranno contattati da noi e verranno loro sottoposte le domande. Potranno risponderci per iscritto o con un video a loro piacimento. Non appena riceveremo TUTTE le risposte sarà nostra cura postarle sul gruppo in tempi scaglionati in modo da non sovrapporre i post e non creare confusione. Ovviamente nel caso in cui un candidato per propria volontà non riterrà opportuno fornirci le risposte verrà reso noto a tutti voi per correttezza.”

Ecco per ora le domande più gettonate: Come pensate di risolvere/potenziare i collegamenti viari con le città limitrofe? Come intendete potenziare il settore turistico-culturale di Ravenna città patrimonio Unesco? Quali sono i vostri programmi per ambiente, ecosostenibilità, riduzione delle emissioni di CO2 e altre azioni per il clima? Cosa avete intenzione di proporre a livello di sicurezza per la nostra città? Come intendete rivolgersi al mondo dello sport ravennate e potenziare le strutture per le varie società sportive?

A proposito di confronto fra candidati Sindaco, per ora non ci sono reazioni alla scelta di Alberto Ancarani di non presentarsi a quello di ORA x Ravenna che sarebbe in programma il 6 settembre. La motivazione di Ancarani è chiara: dopo che Nicola Grandi fondatore del suddetto gruppo si è schierato con Donati, sono venute meno le garanzie di imparzialità del gruppo stesso. Nicola Grandi risponde su Facebook a suo modo, senza scendere in polemica diretta e senza fare nomi: “Noi lavoriamo alle idee, quelle vere, che nascono dalla passione per la nostra città, dall’averci vissuto da sempre, dall’averla amata, a volte criticata ma sempre, a modo nostro, sostenuta, nelle sua fragilità e con le sue eccellenze. Ravenna ha bisogno di abbracci… gli attacchi, le polemiche, le critiche e le contestazioni le lasciamo a chi pensa che Ravenna abbia bisogno di uno scontro… magari per colmare il vuoto che ha intorno e dentro di sé…”

Intanto l’Edera rompe gli indugi e presenta la sua lista: senza sorprese capolista sarà l’attuale vice Sindaco Eugenio Fusignani.

Saponaro, segretario nazionale del PRI, alla presentazione della lista dell’Edera per il Comune – I repubblicani di Ravenna, che sui manifesti affissi in questi giorni ribadiscono con orgoglio “Ci siamo. Ci saremo”, presentano la loro lista per le comunali giovedì 12 agosto alle ore 18.30 presso il Bar Nazionale di Piazza del Popolo. Oltre ai candidati, l’Edera presenterà anche le sue proposte per Ravenna. I repubblicani, da anni saldamente collocati nel centrosinistra, ribadiscono anche in questa occasione la loro appartenenza alla coalizione che sostiene Michele de Pascale. Anche se la larghezza dell’alleanza – da Ravenna Coraggiosa con dentro Sinistra Italiana fino ai Cinque Stelle – pone non pochi problemi al Pri. Abituato da anni ad avere il vice Sindaco quasi per diritto divino, questa volta quella carica, rivendicata per Eugenio Fusignani, l’Edera dovrà conquistarsela e sudarsela sul campo, a suon di voti. E dovrà contenderla proprio a Coraggiosa e ai Cinque Stelle, che ambiscono a prendere più voti dei seguaci di Mazzini.

Per questo da tempo i repubblicani si stanno muovendo in forze sul territorio, rilanciando in prima linea anche l’ex vice Sindaco Mingozzi e schierando in occasione della presentazione della lista lo stesso segretario nazionale Corrado de Rinaldis Saponaro e quello regionale Renato Lelli. Con loro Eugenio Fusignani, segretario provinciale PRI, Vicesindaco di Ravenna, che sarà capolista. Poi Guido Camprini, Alberto Gamberini e Giannantonio Mingozzi della segreteria del PRI di Ravenna. Fra i candidati figureranno di certo Chiara Francesconi e Andrea Vasi, consiglieri comunali uscenti, Edera Fusconi, Eugenia Lombardi, Maura Roncaglia, Rita Monti, Margherita Guglielmino, Patrizia Masetti, Riccardo Antimi, Guido Camprini, Valeria Masperi, Silvia Lameri e l’indipendente Paolo Guerra, già consigliere della Lega prima del 2016 e oggi presidente di Assoraro.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) interroga il Sindaco su un cittadino multato a torto che ottiene ragione dal Giudice di pace – “Il 5 novembre 2020, alle ore 15.35 circa, il concittadino Renzo, 74enne, percorreva via Romea Sud a Ravenna. Scendendo dal Ponte Nuovo con la propria bicicletta da corsa, stava prudentemente sul margine destro della carreggiata adiacente alla pista ciclopedonale, affollata di pedoni e biciclette, quando una Volkswagen Polo, proveniente dall’opposta corsia di marcia, è svoltata improvvisamente a sinistra per entrare nel parcheggio Despar, omettendo di dargli la precedenza. Non avendo potuto effettuare alcuna manovra, Renzo veniva sbalzato in volo oltre il veicolo, subendo lesioni personali per la rovinosa caduta al suolo e venendo poi trasportato al Pronto Soccorso. – scrive Ancisi (LpRa) in una interrogazione al Sindaco de Pascale – Apparendo chiara la responsabilità dell’incidente, l’assicurazione della controparte l’aveva inizialmente riconosciuta. Sennonché, il 31 dicembre 2020 Piero riceve dalla Polizia locale, che era intervenuta sul posto, un verbale di accertamento, con multa di 40 euro, in quanto avrebbe violato l’art. 182 commi 9 e 10 del Codice della Strada [ ] poiché non avrebbe ottemperato [ ] all’obbligo di servirsi dell’esistente pista riservata. L’errore di valutazione apparve subito chiaro perché tale obbligo vincola i ciclisti a transitare sulle piste loro riservate quando esistono, indicate da un cartello specifico lì inesistente, trattandosi invece, segnalata come tale, di una pista ciclopedonale. Ammettendo dunque la circolazione promiscua di biciclette e di pedoni, quella pista non era riservata ai ciclisti, dunque non obbligati a percorrerla. D’altra parte, essa presentava un manto stradale disconnesso – dimostrato dalla documentazione fotografica – ed è solitamente percorsa da pedoni e ciclisti e dai clienti dei supermercati Despar e Lidl, che attraversano a piedi via Romea essendo esse uno di fronte all’altro. Il 14 novembre 2020, Renzo ebbe anche a dichiarare presso il Comando di Polizia locale di avere percorso la carreggiata normale tenendo rigorosamente la destra, perché dalla pista a lato, pericolosa di per se stessa, escono sempre auto dal parcheggio della Despar e delle officine, mentre in quel momento era particolarmente affollata da bici e pedoni.” A questo punto il signor Renzo ricorre al Giudice di Pace, che gli ha dato totalmente ragione. Ha dovuto però pagare le proprie spese legali, pari a 340 euro, una beffa dopo il danno, dice Ancisi.

“L’amministrazione può e deve correggere da se stessa i propri evidenti errori in base al principio giuridico dell’autotutela, purtroppo mai applicato dal Comune di Ravenna, come Lista per Ravenna lamenta da sempre. – commenta Ancisi che pone diverse domande al Sindaco – Per quali ragioni il Comune di Ravenna non ha provveduto in proprio ad annullare, in base al principio giuridico dell’autotutela, il verbale di accertamento d’infrazione del 31 dicembre 2020, evitando al cittadino incolpevole un defatigante e oneroso procedimento giudiziario; se il Comune ha almeno deciso di non ricorrere in secondo grado contro la sentenza del Giudice di Pace, evitando di imporre al cittadino leso ulteriori prolungate sofferenze; se non sembra al sindaco che gli uffici dell’amministrazione comunale debbano astenersi dal perseguire nei propri errori, provvedendo a correggerli in proprio, anziché obbligare i cittadini a cercare giustizia in Tribunale.”

Gianfranco Santini (candidato Sindaco di Potere al Popolo): “decentramento, la libertà è partecipazione” – Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo chiede di dare nuova dignità alla partecipazione dal basso e ai Consigli Territoriali. “In questa ultima legislatura solo e unicamente per l’azione dei consiglieri di Ravenna in Comune (Sutter e Manzoli poi) il dibattito su questo organismo è rimasto vivo e solo la scorsa settimana e a fine legislatura si è arrivati all’approvazione del nuovo regolamento per i nuovi Consigli Territoriali… Certo leggendo il testo la prima cosa che balza agli occhi è che per i piccoli partiti, gruppi, movimenti anche solo a livello di paese diventerà impossibile presentarsi alle elezioni. Si celebra ancora una volta la rappresentanza dei grossi partiti che così possono controllare le azioni e eventuali proposte non volute nei territori… Noi proponiamo invece che i Consigli Territoriali diventino un nuovo strumento di partecipazione dal basso di tutti i territori, dalla città, al forese e ai lidi. Occorre ricostruire la partecipazione, incidendo realmente sulle scelte politiche e di intervento per rimettere in campo tutte quelle fasce popolari marginalizzate in questi anni. Basta con le scelte amministrative di pochi nelle stanze delle segreterie o frutto di compromessi tra chi governa e chi fa finta opposizione come è stato in questi anni. Alla fine gli unici che ci guadagnano sono sempre gli stessi, i poteri forti che anche a Ravenna impongono le scelte: immobiliaristi, grossi gruppi industriali e commerciali.” Così Gianfranco Santini candidato sindaco per Potere al Popolo.

Italexit di Paragone che appoggia Veronica Verlicchi contro il Green Pass – Mentre in pochi giorni almeno 20 milioni di italiani hanno già scaricato il Green Pass, il movimento di Gianluigi Paragone Italexit – che a Ravenna appoggia La Pigna e Veronica Verlicchi – si scaglia contro il Certificato Verde definito “un provvedimento che penalizza la realtà imprenditoriale italiana che ha visto ridursi drasticamente il numero dei clienti e di conseguenza di incassi… È un’ulteriore ghigliottina che si aggiunge a quella derivante dal periodo delle restrizioni dovute dal lockdown… Si tratta di un provvedimento insensato e immotivato in quanto il possesso del green pass non esclude che il possessore possa non essere contagiato dal Covid 19… Tutto questo col favore sul territorio di Lega, PD, Movimento 5 stelle e Ravenna Coraggiosa che appoggiano assieme ad una miriade di liste civetta il Sindaco uscente Michele de Pascale che, come lui stesso ha dichiarato, condivide in pieno le parole di Draghi. Si tratta di fatto oltre che di un provvedimento illiberale, di un obbligo vaccinale mascherato e come cittadini non possiamo accettare tutto ciò!” Per dire NO al Green Pass Italexit propone ai cittadini di essere “ogni sabato e mercoledì fino al 28 agosto in Piazza Zaccagnini angolo via Cassino a Ravenna dalle 8:30 alle 12:30, a Cervia giovedì 12 e 19 agosto in Viale Roma dalle 9:00 alle 12:00 e a Faenza ogni sabato fino al 28 agosto dalle 10:00 alle 12:30 in Piazza della Libertà.”