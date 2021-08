ELEZIONI A RAVENNA – 52 / Diario elettorale dell’11 agosto: crescono i dubbi sui confronti all’americana fra 10 candidati, quanti, come e servono davvero?

Il diario elettorale di oggi registra l’addio al Consiglio comunale di Massimo Manzoli, stimato consigliere di Ravenna in Comune, lista che come si sa non scende nell’agone della campagna elettorale 2021. Manzoli dà l’addio a Palazzo Merlato dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale in modo sobrio con un post su Facebook, come è sua consuetudine, e lascia capire quanto siano stati difficili gli ultimi mesi per lui, di fronte alla sostanziale disgregazione di Ravenna in Comune e al conseguente liberi tutti di chi aveva dato vita a quell’esperienza originale (l’addio di Manzoli). Un liberi tutti che significa anche libero Manzoli da tutti gli sgambetti e tiri mancini che gli hanno tirato negli ultimi tempi. Perché di Ravenna in Comune alla fine in comune non c’era più quasi nulla.

Intanto sta crescendo la polemica sui confronti elettorali all’americana fra i candidati. Come abbiamo annunciato ne sarebbe in programma uno il 6 settembre, organizzato da ORA x Ravenna e organizzato da tempo. Ma dopo la discesa in campo di Nicola Grandi come braccio destro di Filippo Donati – Grandi è stato fra i principali fondatori di ORA x Ravenna, il polo che doveva andare oltre destra e sinistra ma si è arenato prima di uscire dal porto – ha fatto scattare Alberto Ancarani (Forza Italia) che accusa ORA x Ravenna di non essere soggetto imparziale e dunque non intende partecipare al confronto. A questo punto anche il Sindaco uscente Michele de Pascale – con una dichiarazione resa a un giornale locale – ha fatto sapere di nutrire molti dubbi sull’imparzialità del soggetto organizzatore. Mentre Alvaro Ancisi (LpRa) dichiara che gli incontri non possono essere promossi da soggetti di parte.

Michele de Pascale e Alvaro Ancisi pongono anche seri problemi di organizzazione. Prima di fare incontri all’americana fra 10 candidati è bene mettersi d’accordo sulle regole d’ingaggio, dicono. Afferma per esempio il candidato del centrosinistra: “Penso si debba discutere lealmente fra tutti i candidati su come organizzare i confronti e soprattutto su quanti farne. Se davvero saremo una decina di candidati – dice de Pascale a un quotidiano – credo serva un minimo di organizzazione, parlando mezz’ora a testa ogni confronto durerà almeno 5 ore.”

Già, come si fa a non dare 30 minuti a ogni candidato per spiegare cosa pensa di fare per Ravenna nei prossimi 5 anni? Diventano cinque ore senza contare il ritardo di prammatica, le domande, le interruzioni, i tempi morti, gli applausi (eventuali), i convenevoli. Quindi si fa presto a superare le 6 ore. Non si ammazzano così nemmeno i cavalli! Ma poi che cosa salterà realmente fuori di utile da un confronto a 10 che rischia di essere soprattutto spezzettato, compresso e confuso? Sono domande lecite da porsi.

A parte i problemi legati all’imparzialità, sorgono quindi anche seri problemi organizzativi per quanti sono interessati a organizzare dibattiti e confronti all’americana. Pensiamo per esempio alle associazioni economiche che spesso chiedono di incontrare i candidati prima del voto: forse dovranno fare in due tranche, prima 5 e poi altri 5 pretendenti, oppure dovranno limitare gli interventi a pochi minuti a candidato. Quasi uno spot.

Senza dimenticare che siamo in periodo di Covid. Insomma, la proliferazione dei candidati – ammesso e non concesso che tutti alla fine riescano a presentarsi, perché ci sono diverse pratiche burocratiche da espletare, non sempre facili – oltre ad evidenziale la frammentazione in atto, pone anche rilevanti interrogativi a cui dare risposte.

ORA x Ravenna per parte sua – nel tentativo di salvare incontro all’americana e neutralità rispetto ai vari contendenti – ha già dichiarato che Grandi è fuori dal gruppo, essendosi schierato con Donati. Ma restano margini di ambiguità e la dichiarazione da noi registrata ieri forse non basterà.

Intanto Nicola Grandi (capolista di Viva Ravenna, la lista di Filippo Donati) interviene con una nota per puntualizzare il suo pensiero sull’incontro fra i sindaci e su “questa campagna elettorale così vuota”. Scrive Grandi: “Spiace davvero dover riscontrare come la campagna elettorale, anziché concentrarsi su temi concreti e di interesse comune, proponga allo stato quale unico argomento di discussione (quanto meno per alcuni dei candidati) il confronto all’americana fra sindaci, e la trasversalità di Ora per Ravenna, l’associazione che lo organizza. Posto che mi rimarrà il sospetto che se ai protagonisti di questa imbarazzante diatriba interessasse il bene di questa città e non la loro personale visibilità tutto questo bailamme non sarebbe neppure stato sollevato, mi corre l’obbligo di sottolineare alcuni punti… Ora per Ravenna ha chiarito bene la sua posizione, in un comunicato stampa del giugno scorso che si chiudeva con queste parole: “abbiamo deciso come “Ora per Ravenna” di non appoggiare alcun candidato sindaco in maniera ufficiale e collegiale, lasciando eventualmente la libertà si singoli di impegnarsi ai tavoli e per i progetti che riterranno interessanti. Questo ci consentirà di mantenere vive la voglia la speranza e la passione e che animano fin dal primo giorno gli aderenti alla nostra associazione e di prepararci al meglio per le scelte e le decisioni che in futuro siamo certi poter permetterci di assumere”, per quale motivo oggi la candidatura di uno o più dei suoi “iscritti” o “simpatizzanti” dovrebbe rappresentare un problema o ancora peggio una sorpresa?”

“Ma ciò che non tollero è che mi vengano messe in bocca parole che non ho mai detto… e mi riferisco alle dichiarazioni del sindaco uscente, che afferma che avrei “parlato del soggetto che organizza l’evento come di qualcosa di cui io sia attualmente membro e che in larga parte sosterrà la destra” ebbene chiedo quando e dove avrei affermato ciò… dato che il mio disimpegno da Ora per Ravenna, conseguente alla mia candidatura, è ben noto (oltre che lecito). – scrive Grandi – Ora per Ravenna è un soggetto vivo e vegeto, dal quale ho giustamente preso le distanze per i motivi di cui sopra, che piaccia o no, un soggetto che comunque ha già offerto TUTTE le garanzie affinché il confronto si svolga in maniera corretta e non strumentale, gli organizzatori hanno già previsto un incontro con OGNI candidato per presentare la serata (proprio ciò che viene richiesto quando si parla di “concordare” le modalità) e condividerne aspetti organizzativi mentre le modalità, già ampiamente illustrate garantiscono e garantiranno pari trattamento ad OGNUNO dei candidati. A tutto ciò si aggiunga il fatto che gli argomenti delle domande saranno comunicati in anticipo onde evitare proprio trabocchetti, mentre il moderatore è stato scelto proprio per la sua imparzialità… se tutto ciò non basta a convincere i candidati a partecipare all’evento ed a confrontarsi in maniera franca e pubblica rimarrà il dubbio che la scelta sia (come comincio a credere) unicamente strumentale e in quanto tale piuttosto triste e difficile da comprendere.”

Siamo convinti che la storia del confronto del 6 settembre non sia finita qui. Al momento è più no che sì. Ma forse i candidati potrebbero ancora trovare la quadra, salvando capra e cavoli.

Chi va avanti per la sua strada e campagna elettorale è Alvaro Ancisi (LpRa) che anche oggi interroga il Sindaco per una situazione di degrado: ovvero l’esistenza di cumuli di detriti e una vegetazione debordante sui Fiumi Uniti all’altezza del Ponte Ferroviario. “Da dicembre 2020, segnalato anche alla stampa locale, osservando dal Ponte Nuovo, posto sulla via Romea Sud, l’alveo dei Fiumi Uniti verso il vicinissimo ponte ferroviario sulla linea Ravenna-Rimini, si nota la formazione di una specie di diga naturale composta da rami e tronchi caduti a monte nel corso dei mesi. Si è atteso un lavoro di pulizia da parte dell’ente regionale di competenza, che però non si è verificato. Così, in data 9 agosto 2021, Antonio Amoroso, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, ha potuto fotografare (in allegato alcuni scatti) come questi pericolosi sbarramenti abusivi” occupino circa i due terzi del condotto fluviale, congiuntamente alla conseguente crescita di una nuova rigogliosa vegetazione da ogni lato. Si teme, sul posto, che, se non si provvede tempestivamente a risanare argini e letto del fiume da ogni improprio deposito di materiali o crescita abnorme di vegetazione, che ostacolano il decorrere delle acque, il prevedibile aumento delle precipitazioni durante la stagione autunnali possa produrre danni ingenti, se non rischio di esondazione, sempre confidando che il ponte ferroviario regga ad un aumento della pressione dell’acqua nel caso di una situazione estrema.” Fatta questa premessa Ancisi interroga il sindaco per chiedergli se, “attivando il proprio servizio Ambiente, intende sollecitare l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli a mettere in campo gli interventi di propria competenza atti a risolvere le condizioni suesposte di rischio che gravano sui Fiumi Uniti all’altezza del Ponte Nuovo e del vicino ponte ferroviario.”

Derio Gentilini (Capolista Ravenna s’è desta che appoggia La Pigna e Verlicchi) interviene sulla sicurezza e afferma che Ravenna non è sicura, prendendo spunto da notizie di cronaca. “La frequenza degli episodi delinquenziali è preoccupante. Non è pensabile di non poter fare un bagno al mare in tranquillità perché il balordo è lì, e non solo ti prende i soldi ma anche i documenti, con tutto quello che ne consegue. Per non parlare di dover rischiare mentre ti rechi in un ordinario ufficio postale per una normale commissione. Noi di Ravenna s’è desta raccogliamo quotidianamente le lamentele e le preoccupazioni dei ravennati: è ora di restituire ai cittadini una percezione di sicurezza adeguata ad una città come la nostra”.