L’ultima volta di Massimo Manzoli a Palazzo Merlato: il consigliere di Ravenna in Comune lascia, un post su Facebook

Con un post su Facebook di ieri, martedì 10 agosto, Massimo Manzoli consigliere comunale di Ravenna in Comune dice addio a Palazzo Merlato (“Con la presenza all’ultima seduta di oggi si va a chiudere la mia esperienza in Consiglio comunale a Ravenna”) dove era entrato dopo le dimissioni di Raffaella Sutter. Come si sa, Ravenna in Comune non parteciperà alle elezioni amministrative dell’ottobre 2021, malgrado tutti o quasi abbiano cercato di tirare il gruppo per la giacchetta. Chi affinché si schierasse per l’appoggio a de Pascale, chi perché tornasse in campo contro il Sindaco e il Pd. Raffaella Sutter e Massimo Manzoli (insieme ad altri) di fronte a queste spinte contrapposte hanno preso atto che non c’erano le condizioni per presentarsi insieme al voto. Così ognuno è andato per proprio conto. E Massimo Manzoli non è andato in nessuna casa politica, anche se – ne siamo certi – le sirene non saranno mancate.

Nel suo post prende atto del fatto che l’esperienza di Ravenna In Comune “si concluda, per ora, con il termine della consigliatura” e ricorda anche che “gli ultimi mesi sono stati estremamente complessi, ho affrontato e digerito ogni sorta di presa di posizione politica e sgambetto politico interno.” Il pensiero va alla ridda di comunicati e contro-comunicati che sono seguiti alla scelta di Ravenna in Comune di non presentarsi al voto.

Molti gli attestati di stima per Massimo Manzoli in calce al suo post.

MASSIMO MANZOLI: LA MIA ULTIMA VOLTA

Era la tarda estate del 2015 quando Giorgio e Zigulo mi incontrarono chiedendo cosa ne pensassi della possibilità di far parte di una lista alle elezioni comunali che provasse a contenere e racchiudere partiti e movimenti scontenti delle politiche del PD che governavano (e governano) la città. Presi qualche giorno di tempo ma nella mia testa avevo già deciso e così feci un grande salto nel buio, per me, in un ambiente e mondo totalmente sconosciuto.

È arrivata poi una splendida campagna elettorale, le elezioni con un posto in consiglio conquistato, le successive dimissioni di Raffaella e quindi il mio approdo sugli scranni di Palazzo Merlato. Non nascondo che essere unico consigliere di una lista di opposizione è un enorme fatica, ma anche un’esperienza splendida e formativa. Un’esperienza che, se fatta bene, ti prende costantemente testa cuore e fisico, e che talvolta ti costringe a correre e trascurare te stesso. Ho cercato di studiare ogni atto al meglio delle mie possibilità, di capire gli strumenti e di usare quelli più opportuni nel massimo rispetto dei colleghi e delle istituzioni, di porre sempre le mie critiche in modo costruttivo tenendo ferma e dritta la barra dettata dal programma elettorale che la mia lista “Ravenna In Comune” aveva proposto per il governo della città.

È stata una consigliatura strana dettata dall’emergenza Covid-19 che ci ha costretti a cambiare tutto, rivedere priorità, riorganizzare assemblee e consessi. Nei primi mesi mi è sembrato tutto gestibile, poi la mancanza della riunione fisica, del contatto fisico, dell’abitudine a litigare e discutere (ma anche ridere) guardandosi negli occhi (cioè la parte di discussione e condivisione della Politica) sono diventati un macigno di complessa gestione.

Da mesi, ormai, è chiaro che l’esperienza di “Ravenna In Comune” si concluda, per ora, con il termine della consigliatura e, con essa, la mia prima esperienza nelle istituzioni ravennati. Gli ultimi mesi sono stati estremamente complessi, ho affrontato e digerito ogni sorta di presa di posizione politica e sgambetto politico interno. Non ho digerito quelle che sono state mancanze di rispetto personali. Sarebbe facile togliersi i sassolini dalle scarpe oggi, ma quei sassolini nella scarpa preferisco tenermeli stretti come stimolo e ricordo di quello che è accaduto.

Alle colleghe e colleghi di minoranza (molti dei quali sono già impegnati in campagna elettorale) un ringraziamento per esser riusciti talvolta a porre temi comuni, ma soprattutto per aver sempre avuto grande rispetto delle mie posizioni che spesso erano politicamente l’opposto delle loro. A molte colleghe e colleghi di maggioranza un ringraziamento per aver dibattuto anche aspramente ma sempre dentro i limiti del rispetto, e per aver cercato il confronto su molti temi.

Ma il ringraziamento più grande va alle compagne e ai compagni che dal 2015 ad oggi hanno condiviso questo percorso con me. Non cito (e men che meno taggo) nessuno in questo marasma dei social perché preferisco, piano piano, vedervi e sentirvi di persona nei prossimi mesi.