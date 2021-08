ELEZIONI A RAVENNA – 51 / Diario elettorale del 12 agosto: Coraggiosa in campo sui diritti civili, gruppo di Maiolini chiede certificazione della lista al M5S

Nella campagna elettorale irrompe la questione dei diritti civili e della lotta contro le forme di odio come l’omofobia, la transfobia e in genere nei confronti di ogni diversità. A scatenare le ire di Ravenna Coraggiosa sono i manifesti fatti affiggere dal movimento ultracattolico integralista Pro Vita e Famiglia, lo stesso che ha firmato altre discusse campagne di comunicazione come quella contro la pillola RU-486 per l’interruzione di gravidanza, definita veleno per le donne. Questa volta i Pro Vita mettono nel mirino il DDL Zan e prendono a pretesto lo sport.

Nel frattempo Filippo Donati aggiunge un’altra tessera al suo mosaico di Viva Ravenna, con la candidatura di Gianluca Benedetti, mentre il Gruppo Ravennacinquestelle2021 che punta su Marco Maiolini annuncia che ha già chiesto ai vertici del M5S ora guidato da Giuseppe Conte di certificare la sua lista.

Infine il Pri presenta oggi la sua lista di 32 candidati e il programma elettorale (si veda il pezzo a parte che sarà pubblicato in serata).

Ravenna Coraggiosa: “inaccettabili quei manifesti, vogliamo una città aperta, accogliente e solidale, in cui nessuno si senta straniero” – “Ancora una campagna inaccettabile di affissioni contro il DDl Zan è apparsa in città: e non ne sentivamo la mancanza. Dopo le Olimpiadi trionfali per il Paese e per la diversità, è a dir poco nauseante utilizzare lo sport per il messaggio retrogrado e fuorviante costruito dal mondo provita, che già in passato ci ha “deliziato” delle sue saggezze. È il momento del coraggio! È il momento di fare avanzare la frontiera dei diritti, è il momento che la politica si assuma le sue responsabilità. Il DDl Zan è un disegno di legge che aspettiamo da più di vent’anni e che vuole soltanto salvaguardare i diritti delle persone, ampliando lo spettro di una legge già esistente, la legge Mancino, introducendo giuste aggravanti contro le discriminazioni di ogni natura. Niente colpo di mano giuridico e tanto meno politico, ma un adeguamento alle leggi che esistono nei paesi europei più avanzati, e che è richiesto dalla stessa Unione Europea.” Così nella nota di Ravenna Coraggiosa.

“Affissioni inconcepibili e fuorvianti – commenta il capolista di Ravenna Coraggiosa, Gianandrea Baroncini -. La repressione delle diversità è il loro target, una società medievale il loro orizzonte. Per noi è il momento del coraggio, di andare avanti sui diritti! Basta fake news. A Ravenna nessuno è straniero: vogliamo una città accogliente, solidale e aperta, che promuova una piena e sostanziale cultura dei diritti, favorisca l’integrazione e contrasti le discriminazioni. Chiediamo uno sportello informativo e di aiuto psicologico per le persone Lgbtq+, familiari, amici. Chiediamo progetti di housing che accolga chi è in difficoltà, percorsi per le vittime di violenza e di discriminazioni e “un fondo di libertà” per aiutare chi vive in situazione discriminatoria. Dobbiamo migliorare nell’educazione alle differenze il personale sanitario, quello degli uffici pubblici, le forze dell’ordine: e promuovere progetti volti a fornire un’educazione civica, emotiva e alle differenze, a partire dalle scuole”.

Ciro Di Maio Ciro (Presidente Arcigay Ravenna): “Basta imbrattare le menti delle persone per bene!” – L’Arcigay non partecipa all’agone politico elettorale ma in merito alla vicenda dei manifesti Pro Vita e Famiglia registriamo anche la presa di posizione del presidente del circolo ravennate Ciro Di Maio: “Questo giro anche la nostra Ravenna ce la ritroviamo “imbrattata” da ignoranza e disinformazione! Ovviamente chi ha preso gli spazi per le affissioni lo avrà fatto in maniera regolare, ma ha IMBRATTATO la nostra città con FALSI messaggi che strumentalizzano un disegno di legge che vuole contrastare le manifestazioni di odio: il DDL Zan non vuole celebrare transessualità, omosessualità, bisessualità e lesbismo come dichiarato nel manifesto affisso anzi, vuole che vengano contrastati omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia “PROMUOVENDO UNA CULTURA DELL’INCLUSIONE E DI CONTRASTO A PREGIUDIZIO, DISCRIMINAZIONI E DI VIOLENZE […]”. Il DDL Zan non darà la possibilità a un uomo di definirsi una donna senza una “certificazione” ufficiale: nominando “l’identità di genere” il DDl non regolamenta infatti la transizione di genere. Continuare a ripetere delle falsità, diffondere queste falsità nelle nostre città, non le rende meno FALSE. Rimangono sempre e comunque fakenews!”

Mirko De Carli (Popolo della Famiglia che ha stretto alleanza in vista delle amministrative con Lista per Ravenna) difende i manifesti Pro Vita – “Il DDl Zan è una proposta di legge che vuole imporre una tagliola giudiziaria per limitare la libertà di pensiero e per cercare di omologare tutti a visioni ideologiche distante dai valori costituzionali, a partire dalle nostre scuole. È per questo che riteniamo importante un impegno delle associazioni che si spendono per spiegare quello che è la visione distorta che si nasconde dietro il DDl Zan attraverso anche campagne di manifesti che lo spieghino in maniera semplice e comprensibile. Ci auguriamo che non venga più ricalendarizzato nell’attività parlamentare a settembre e che il Paese pensi alle difficoltà vere, quali quelle economiche, delle famiglie e del rientro a scuola dei nostri ragazzi e la sconfitta definitiva della pandemia”.

Filippo Donati, Gianluca Benedetti e Nicola Grandi

Viva Ravenna di Filippo Donati aggiunge alla sua lista di candidati Gianluca Benedetti – Funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Ravenna, che tra poche settimane andrà in pensione, Gianluca Benedetti è l’ultimo acquisto di Filippo Donati e della sua lista civica Viva Ravenna. Benedetti è stato presentato oggi. “Da alcuni anni a questa parte si assiste a una gestione della cosa pubblica inadeguata e deludente. – ha detto in conferenza stampa – Scelte a proposito di infrastrutture, edilizia pubblica, traffico… improvvisate e calate dall’alto (rotonde mal progettate, raddoppio non necessario di piste ciclabili, lavori che non finiscono mai, come il Palazzetto dello Sport, il discusso nuovo edificio degli uffici comunali, ecc.); soprattutto, decisioni prese senza la preoccupazione di limitare il più possibile i danni collaterali ai cittadini; il tutto non sapendo chi decide e

perchè”.

Aggiunge Benedetti: “Soffro nel vedere che quando i telegiornali parlano di afflussi e presenze nelle città d’arte, tra queste non viene mai citata Ravenna. Ravenna va promossa, esaltata, valorizzata, non mortificata.

Lo slogan del Sindaco non dovrebbe essere ‘si può’, ma ‘si poteva e si doveva’”.

“La decisione di unirsi a noi nel progetto di una amministrazione diversa – chiosa Filippo Donati, coordinatore della lista civica VIVA RAVENNA – viene dalla lunga amicizia di Gianluca Benedetti con il nostro capolista Nicola Grandi e mostra che i nostri candidati sono esponenti della società forti di una competenza. Consideriamo prezioso il contributo di Benedetti in un settore che vede oggi tanti esempi di malagestione della cosa pubblica, che provocano insoddisfazione e sconcerto nei cittadini.”

Gruppo Ravennacinquestelle2021 che punta su Maiolini ha inoltrato la richiesta di certificazione della lista ai vertici del M5S – “In questi ultimi mesi il MoVimento 5 Stelle è passato attraverso una grande rivoluzione culminata con il voto al nuovo statuto e la scelta di Giuseppe Conte come nuovo capo politico. Ora che le bocce sono ferme e si conoscono le regole entro le quali si muoverà la nuova struttura del Movimento, abbiamo inoltrato la richiesta di certificazione della nostra lista per le elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. Siamo molto fiduciosi che il lavoro svolto senza soluzione di continuità in questi ultimi 5 anni porti ad un riconoscimento formale da parte del Movimento 5 Stelle. Un lavoro che, svolto sempre e solo sul territorio, ha portato a tanti risultati concreti soprattutto grazie all’impegno del consigliere civico Marco Maiolini che, all’interno di un Consiglio comunale dove non c’era nessuna eletto del M5S, è riuscito ugualmente a portare avanti idee e temi a noi cari, mantenendo così costantemente vivi gli ideali 5 Stelle a Ravenna.” Così in una nota del Gruppo Ravennacinquestelle2021.

“In questa ultima fase, è inutile negarlo, vi è stato un interregno che ha visto muoversi i diversi portavoce senza una guida precisa ma da oggi questa mancanza strutturale si spera sia stata superata. I cittadini hanno bisogno di persone capaci che conoscano la macchina amministrativa e la nostra lista, composta da persone preparate e competenti, è pronta per continuare questo percorso. Una conoscenza del territorio scaturita da anni di lavoro all’interno dei Consigli comunali, commissioni tematiche, incontri con i cittadini ed ultimamente partecipando a tutti gli incontri tematici della campagna del candidato sindaco Michele de Pascale. È solo tramite questa conoscenza e questo lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni, che si riuscirà, con il voto che i cittadini ci daranno, ad incidere nelle scelte della nuova amministrazione che guiderà Ravenna per i prossimi cinque anni” conclude la nota.

Sangiorgi (Lega): Lido di Savio, necessita di un cambio di passo, non solo di una nuova denominazione – “Apprendiamo dalle cronache locali odierne che il Comune di Ravenna ha pensato di indire un sondaggio per assegnare a Lido di Savio una denominazione turistica quale “Bologna Marittima” o “Bologna Mare”. Per incentivare il turismo va bene qualsiasi forma di promozione purché non cada in una barzelletta.

Prima di indire questo sondaggio, risulta prioritario che l’attuale amministrazione sistemi le disastrate strade dei lidi sud, mantenga queste località curate tramite lo sfalcio dell’erba e la corretta gestione dei rifiuti risultata problematica anche nei giorni scorsi, ma soprattutto che vengano migliorati i carenti servizi per permettere a tutti i turisti e non di rendere ben vivibile ed usufruibile una parte di litorale considerata troppo spesso e da troppi anni di serie b”. Così in una nota Enrico Sangiorgi, consigliere territoriale Lega.

Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo: “Pronto Soccorso basta con lacrime di coccodrillo” – Gianfranco Santini (Potere al Popolo) interviene “sullo stato drammatico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna.” Santini non fa distinzioni fra maggioranza e opposizione: “Da decenni state lavorando tutti per lo smantellamento della sanità pubblica, raccontandoci la favola di quanto è efficiente il privato e di come visti i disservizi del pubblico sia necessario e fondamentale. In Emilia-Romagna è stato il PD altrove il centrodestra in fondo la vostra comunanza è ben visibile nel nord a cominciare dal comune sentire che avete sull’Autonomia differenziata. Tagli verticali a personale, servizi, posti letto, ospedali chiusi… – scrive Santini – Questa è stata la vostra retorica della razionalizzazione dei costi. E i costi li avete scaricati su utenti, sul personale dell’ospedale e delle cooperative in appalto. La pandemia non ha fatto altro che portare i nodi al pettine. Smettetela tutti di gioire e genuflettervi, come già denunciavamo qualche giorno fa, per l’arrivo del grande gruppo privato che si è comprato le cliniche della Domus Nova e della S. Francesco. I fondi pubblici vanno investiti subito e solo per la sanità pubblica che deve essere universale, gratuita e presente sul territorio.”

Elisa Guerra (Coordinatrice provinciale Alleanza di Centro per i territori e candidata al consiglio comunale per Bertolino Sindaco) attacca sull’immobilismo sportivo – “È accettabile che in una città come Ravenna ci debba essere una sola piscina da 50 metri che in alcuni orari vede la presenza anche di 6 o 7 persone per corsia? È possibile che una città vocazione ciclistica come Ravenna non si possa fare un velodromo a disposizione dei tanti ragazzini che oggi per allenarsi devono ritrovarsi in parcheggi defilati o in strade chiuse della periferia? È possibile che chi pratica pattinaggio a rotelle non possa disporre nemmeno di una struttura chiusa ove riporre le attrezzature senza doverle ricoverare nel garage di un cittadino disponibile? Tra la realizzazione di un centro commerciale e l’altro la nostra amministrazione non ha pensato a qualche insediamento sportivo? Quali opportunità sportive vengono date ai giovani di alcune località del nostro forese dove l’unico impianto sportivo presente è un campo da calcio in disuso con l’erba che arriva alla vita? Quante medaglie devono ancora vincere i nostri ragazzi per richiamare l’attenzione sulle loro esigenze?” Queste le domande che pone Elisa Guerra.