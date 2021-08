ELEZIONI A RAVENNA – 50 / Diario elettorale del 13 agosto: tanti candidati Sindaci e una pletora di aspiranti consiglieri comunali, e sulle donne il Pri batte tutti

Non solo rischia di essere molto ampia la platea dei candidati Sindaci per Ravenna – 10 se non di più, ammesso e non concesso che tutti quelli che lo hanno annunciato riescano poi a presentarsi per davvero – ma rischia di essere assolutamente pletorico il numero degli aspiranti candidati ai 32 posti di consigliere comunale a Palazzo Merlato. Alla fine potrebbero essere ben 25 le liste presenti e i candidati potrebbero andare da un minimo di 600 a un massimo di 800. Qualcuno potrà immaginare che si tratta di un risveglio della partecipazione politica e dell’impegno civico. Ci permettiamo di nutrire dubbi su questa lettura. A noi questa proliferazione di liste e di candidati non pare affatto corrispondere a un aumento di interesse per la politica, nemmeno per quella locale. E allora il fenomeno è soprattutto ascrivibile al bisogno di protagonismo di alcuni personaggi politici e non (nell’era dei social molti aspirano ai classici spiccioli di celebrità) oltre che a fattori puramente tecnici e tattici. In altre parole, mettendo tante liste e candidati in campo, i politici sperano di intercettare il voto dei cittadini almeno più vicini, in un quadro dell’elettorato sempre più frammentato, distaccato e disamorato della politica. Con questo, non si vuole in nulla sminuire la volontà sincera di molti cittadini di impegnarsi per il bene comune e per la loro città.

Una delle attività più significative che i partiti e le liste fanno o faranno da qui al 3 ottobre è dunque “presentare” i candidati. Mentre per i singoli c’è il problema di “farsi conoscere” e “riconoscere”. Il Pd, il Pri, Ravenna Coraggiosa hanno scelto di presentare tutti in un colpo solo. Filippo Donati invece continua con la sua politica del carciofo, presentando un candidato di Viva Ravenna oggi e due domani.

Dopo avere illustrato in anticipo su tutti gli altri partiti più importanti la propria lista per il Consiglio comunale, il Partito Democratico che sostiene il Sindaco Michele de Pascale, ora presenta su Facebook i candidati per Palazzo Merlato uno per uno, due al giorno. Le presentazioni sono partite il 9 agosto con Lorenzo Margotti, 29 anni, consigliere uscente. Di lui si legge: “Ama andare in spiaggia e al mare, segue con interesse alcuni blog di Esteri e sin da piccolo ha giocato a calcio nell’USD Classe. La sua passione per la politica nasce tra i banchi di scuola come rappresentante d’Istituto. Si candida perché è orgoglioso della bellezza di Ravenna e delle sue eccellenze. Si batterà per rendere Ravenna ancora più attrattiva, in particolare per i giovani, e per creare nuove opportunità di lavoro.” Si continua con Federica Ceccoli, 32 anni: “Le piace leggere, fare sport, partecipare ad eventi culturali, e viaggiare. La passione per la politica la accompagna fin dagli anni del liceo ma questa è la prima volta che decide di intraprendere un percorso così in prima linea. Vive la politica come impegno civico e comunitario, per questo ha deciso di farsi portavoce della comunità ravennate in Consiglio, dove metterà a disposizione le sue competenze.” Il 10 agosto è la volta di Renald Haxhibeku, 23 anni: “È appassionato di politica, storia antica e contemporanea ma anche di sport e musica classica. Ha iniziato ad interessarsi della politica in età giovanissima, quando ha maturato il concetto della “cultura della responsabilità”. Si è candidato per poter portare avanti le istanze e le proposte dei giovani ravennati in consiglio comunale.” Segue Gianmarco Buzzi, 42 anni. Di lui sappiamo che “adora lo sport e gli animali. Si interessa di ambiente e delle questioni portuali. Si candida perché ama la sua città e vorrebbe poter dare il proprio contributo alla sua crescita. Lavora in ambito portuale e vorrebbe portare la voce dello stesso all’interno del Consiglio in questo periodo così importante e delicato.” E così via. L’11 agosto sono stati presentati Marco Montanari e Rita Melandri, mentre il 12 agosto – ieri – è la volta di Maria Gloria Natali e Fiorenza Campidelli, 69 anni, consigliera comunale uscente, volontaria RcMistral per la protezione civile di Ravenna ed è iscritta all’albo famiglie accoglienti nel Comune Ravenna che “si ricandida perché la pandemia ha evidenziato la priorità assoluta delle politiche per la sanità e welfare: c’è ancora tanto da fare per la medicina territoriale, per lo sviluppo delle Case della Salute, per le politiche di inclusione, accoglienza e di contrasto alle nuove povertà.”

Per quanto riguarda i contenuti del programma, invece, adesso la palla è nelle mani del Sindaco Michele de Pascale e del suo staff – coordinato dal capogruppo Pd uscente Fabio Sbaraglia – che devono mettere insieme i contributi arrivati dalla variegata maggioranza e fare una sintesi che metta tutti d’accordo e sia da tutti controfirmata, per evitare una navigazione turbolenta nei prossimi 5 anni al de Pascale bis, nel caso probabile che il centrosinistra vinca le elezioni.

Il Pri ha presentato ieri la sua lista nella quale spiccano ben 21 donne – i due terzi – e 16 indipendenti. Uno sforzo di apertura e di rinnovamento che si può definire senza precedenti. Il Pri ha battuto anche Ravenna Coraggiosa (ferma a 18 donne) e il Pd che ha presentato una lista divisa a metà come una mela fra uomini e donne. Ma quella dell’Edera non è la lista più femminile di tutti i tempi, però, perché se non andiamo errati alle amministrative di Ravenna del 2011 Sinistra Ecologia Libertà presentò 32 donne su 32 candidati.

Intanto Filippo Donati boccia in modo lapidario il sondaggio sul nome da dare ai cartelli turistici di Lido di Savio, lanciato dall’Assessorato al turismo del Comune di Ravenna: Bologna Mare o Bologna Marittima? “Per me non ricevibile” scrive il candidato del centrodestra sul suo profilo Facebook privato, mentre su quello ufficiale di candidato Sindaco da alcuni giorni non compaiono contenuti. L’ultimo post è del 7 agosto, in cui Donati è immortalato ai banchetti di Lega e Fratelli d’Italia, i partiti che lo appoggiano, ma che al momento non stanno facendo molto sul piano politico per sostenerlo.

Gianfranco Santini (candidato Sindaco per Potere al Popolo): i liberisti hanno ucciso la socialità e ora si lamentano per l’insicurezza – “Abbiamo assistito in questi giorni all’inizio di dibattito preoccupante , per quanto riguarda il tema della sicurezza, da parte di candidati e esponenti del centrodestra. – scrive Gianfranco Santini candidato Sindaco per PaP – Gentilini di “Ravenna s’è Desta” a sostegno di Veronica Verlicchi pensa che sia “fondamentale dare strumenti adeguati alle FFOO, teaser innanzitutto… Allo studio anche un progetto di “sentinelle della sicurezza”, ovvero coinvolgimento di cittadini volontari…” Donati fa un post l’8 agosto, in cui riproduce un cartellone apposto nel Missouri (sud degli Usa) dove si legge: “Attenzione criminali e terroristi, state entrando nello Stato del Missouri, protetto dalla milizia dei suoi cittadini 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Più di 160 mila cittadini sono armati – legalmente armati – e pronti a difendere loro stessi e tutti quanti. Siete stati avvertiti.” Il candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia commenta: “Nel Missouri fanno meno inchini. Ravenna ha lo stesso (più o meno) numero di abitanti. A RAVENNA SI POTREBBE!!!” (post poi liquidato come provocazione e scherzo). Ci chiediamo, siamo solo all’inizio di una escalation e a che punto si pensa di arrivare per contendersi il voto di “pancia” su questo tema?”

Ma Santini ne ha anche per la maggioranza di centrosinistra: “anche l’Amministrazione (certamente con proposte meno estreme, glielo concediamo) nel regolamento di Polizia Municipale sul decoro voluto dal vice Sindaco Fusignani (sulla falsariga del Decreto Minniti-Orlando) rincorre l’argomento. Queste sono le vostre soluzioni? Con la vostra impostazione liberista condivisa avete marginalizzato larghi strati di popolazione facendogli pagare il prezzo di tutte le crisi sociali ed economiche fino all’ultima dovuta alla pandemia. Avete, anche a Ravenna, “ucciso” la socialità nelle periferie e nei paesi del forese e dei Lidi facendone dei dormitori con servizi sempre più ridotti. Avete dato modelli in cui si deve solo spendere e consumare. La vetrina, e solo quella che conta per voi , deve essere sempre scintillante. La vostra idea di società prevede del resto la competizione di tutti contro tutti ad ogni livello e con ogni mezzo. E il capolavoro lo avete realizzato dando agli strati più in crisi della nostra società i capri espiatori perfetti… Il degrado che tanto denunciate e per cui vi indignate si combatte solo agendo concretamente sul territorio: con case e lavoro per i soggetti più deboli, sostenendo gruppi culturali, sociali e di volontariato locali con fondi e spazi e dando servizi di ogni tipo di vera prossimità” conclude Santini di PaP.

Silvia Casadei (Alleanza di Centro per i territori e candidata con Bertolino) sul benessere animale: “c’è una falla nella gestione del gattile” – “Tutte le estati si ripete incessante il lavoro delle volontarie gattare per recuperare le cucciolate abbandonate. A questo si aggiunge la normale gestione di recupero dei gatti feriti e in difficoltà. Abbiamo parlato con alcune volontarie proprio di questi argomenti e ci hanno raccontato delle difficoltà quotidiane che incontrano. Anche sul discorso sterilizzazione purtroppo abbiamo verificato che il Comune e l’Ausl sono latitanti: una sola giornata a disposizione, ma non sempre è possibile catturare le gatte, perché stiamo parlando di gatti liberi. Eppure a Ravenna esiste un gattile con una gestione che gode di un appalto comunale. Ci chiediamo pertanto cosa prevede l’appalto in termini di recupero animali feriti, incidentati, in termini di cura e anche per il recupero delle cucciolate, e soprattutto la domanda principale è come mai le volontarie sono sempre in prima linea? Probabilmente nella gestione del gattile c’è qualche falla!”. Così Silvia Casadei candidata per Alleanza di Centro con Bertolino Sindaco.

